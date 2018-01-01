У Луцьку за грантові кошти відремонтують світлофори





Місто виграло грант у 860 тисяч євро на розвиток дорожньої інфраструктури, - інформує



З цих грошей 200 тисяч в іноземній валюті витратять на заміну та ремонт мережі світлофорних об’єктів.



"Це має зробити пересування водіїв комфортнішим, а повітря чистішим", – каже директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась.

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