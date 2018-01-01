У Луцьку за грантові кошти відремонтують світлофори
Сьогодні, 13:27
У Луцьку планують синхронізувати роботу світлофорів.
Місто виграло грант у 860 тисяч євро на розвиток дорожньої інфраструктури, - інформує ВРД НТСУ.
З цих грошей 200 тисяч в іноземній валюті витратять на заміну та ремонт мережі світлофорних об’єктів.
"Це має зробити пересування водіїв комфортнішим, а повітря чистішим", – каже директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась.
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Місто виграло грант у 860 тисяч євро на розвиток дорожньої інфраструктури, - інформує ВРД НТСУ.
З цих грошей 200 тисяч в іноземній валюті витратять на заміну та ремонт мережі світлофорних об’єктів.
"Це має зробити пересування водіїв комфортнішим, а повітря чистішим", – каже директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась.
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Коментарі 1
А повітря тут до чого???
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