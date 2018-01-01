У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.



Зазначають, що авто викрали неподалік заправки.



На виїздах з міста, зазначають очевидці, було чутно звуки сирен. Ймовірно, поліцейські перекривали дороги.



Як повідомила у коментарі інформаційному агентству ВолиньPost речниця патрульних поліцейських Ольга Бузулук, інформація не підтвердилася.

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