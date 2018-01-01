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У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО

У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО
У Луцьку, на вулиці Карпенка-Карого вкрали автомобіль Peugeot Partner.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.

Зазначають, що авто викрали неподалік заправки.

На виїздах з міста, зазначають очевидці, було чутно звуки сирен. Ймовірно, поліцейські перекривали дороги.

Як повідомила у коментарі інформаційному агентству ВолиньPost речниця патрульних поліцейських Ольга Бузулук, інформація не підтвердилася.

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Теги: крадіжка, авто, Луцьк, Карпенка-Карого
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Коментарі 2
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У европейськiй краiнi й не те бувае...
В общем, гей!
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Найшли.Чувак забув де поставив
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