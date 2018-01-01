У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:50
У Луцьку, на вулиці Карпенка-Карого вкрали автомобіль Peugeot Partner.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.
Зазначають, що авто викрали неподалік заправки.
На виїздах з міста, зазначають очевидці, було чутно звуки сирен. Ймовірно, поліцейські перекривали дороги.
Як повідомила у коментарі інформаційному агентству ВолиньPost речниця патрульних поліцейських Ольга Бузулук, інформація не підтвердилася.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.
Зазначають, що авто викрали неподалік заправки.
На виїздах з міста, зазначають очевидці, було чутно звуки сирен. Ймовірно, поліцейські перекривали дороги.
Як повідомила у коментарі інформаційному агентству ВолиньPost речниця патрульних поліцейських Ольга Бузулук, інформація не підтвердилася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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