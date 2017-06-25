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У Луцьку на День молоді кидатимуться фарбою

У Луцьку на День молоді кидатимуться фарбою
У Луцьку до Дня молоді організують холі-фест.

На Театральному майдані 24 червня з 16:00 до 22:00 відбуватиметься чимало атракцій і дійств.

"Барвисті та кольорові враження зможуть отримати ті, хто прийде на холі-фест. Найбільше усміхнених і позитивних людей ви зустрінете саме там, оскільки це дійство дуже яскраве в прямому і переносному значенні. До слова, придбати фарби можна буде власне на самому Театральному майдані, де і відбудеться батл кольорів", - зазначають організатори.

Окрім цього, музичну частину Дня молоді забезпечить гурт The West Wind та учасники луцької GARAGE musical aternative school. Після живого концерту естафету переймуть кращі діджеї Луцька, які з 21:00 до 22:00 крутитимуть дискотеку в центрі міста.

Танцювальні дійства для лучан демонструватимуть танцювальні школи «Diamond Stars» та «My Jump Dance». А ще буде святковий флешмоб, фаєр-шоу, поетичні читання, розіграш призів та багато іншого.



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Теги: День молоді, Луцьк
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