У Луцьку на День молоді кидатимуться фарбою

У Луцьку до Дня молоді організують холі-фест.На Театральному майдані 24 червня з 16:00 до 22:00 відбуватиметься чимало атракцій і дійств."Барвисті та кольорові враження зможуть отримати ті, хто прийде на холі-фест. Найбільше усміхнених і позитивних людей ви зустрінете саме там, оскільки це дійство дуже яскраве в прямому і переносному значенні. До слова, придбати фарби можна буде власне на самому Театральному майдані, де і відбудеться батл кольорів", - зазначають організатори.Окрім цього, музичну частину Дня молоді забезпечить гурт The West Wind та учасники луцької GARAGE musical aternative school. Після живого концерту естафету переймуть кращі діджеї Луцька, які з 21:00 до 22:00 крутитимуть дискотеку в центрі міста.Танцювальні дійства для лучан демонструватимуть танцювальні школи «Diamond Stars» та «My Jump Dance». А ще буде святковий флешмоб, фаєр-шоу, поетичні читання, розіграш призів та багато іншого.