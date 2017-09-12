Аварія на Волині: постраждало 6 пасажирів буса. ФОТО





Інцидент трапився по вулиці Львівській 14 червня, - інформує ГУНП у Волинській області.



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години. За кермом автомобіля Renault Duster перебував 47-річний житель селища Мар’янівка Горохівського району. Він рухався в напрямку Луцька. Зустрічним транспортним засобом керував 46-річний житель обласного центру Волині.



Внаслідок зіткнення автомобілів постраждали шестеро пасажирів мікроавтобуса. Серед них четверо жительок Луцька, 71-річні мешканка Горохівського району та громадянин Італії. Після надання медичної допомоги постраждалих не госпіталізували.



Слідчі Горохівського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Горохові трапилась аварія: зіткнулися автомобілі Renault Duster та Mercedes-Benz Sprinter.Інцидент трапився по вулиці Львівській 14 червня, - інформує ГУНП у Волинській області.Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години. За кермом автомобіля Renault Duster перебував 47-річний житель селища Мар’янівка Горохівського району. Він рухався в напрямку Луцька. Зустрічним транспортним засобом керував 46-річний житель обласного центру Волині.Внаслідок зіткнення автомобілів постраждали шестеро пасажирів мікроавтобуса. Серед них четверо жительок Луцька, 71-річні мешканка Горохівського району та громадянин Італії. Після надання медичної допомоги постраждалих не госпіталізували.Слідчі Горохівського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію