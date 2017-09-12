вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія на Волині: постраждало 6 пасажирів буса. ФОТО

Аварія на Волині: постраждало 6 пасажирів буса. ФОТО
В Горохові трапилась аварія: зіткнулися автомобілі Renault Duster та Mercedes-Benz Sprinter.

Інцидент трапився по вулиці Львівській 14 червня, - інформує ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години. За кермом автомобіля Renault Duster перебував 47-річний житель селища Мар’янівка Горохівського району. Він рухався в напрямку Луцька. Зустрічним транспортним засобом керував 46-річний житель обласного центру Волині.

Внаслідок зіткнення автомобілів постраждали шестеро пасажирів мікроавтобуса. Серед них четверо жительок Луцька, 71-річні мешканка Горохівського району та громадянин Італії. Після надання медичної допомоги постраждалих не госпіталізували.

Слідчі Горохівського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Горохів, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі серед вулиці помер військовий, який служив у 14-ій бригаді, - ЗМІ
Сьогодні, 14:53
«8 подруг Оушена»: «Свідомі» запрошують лучан у доступний кінотеатр для пенсіонерів
Сьогодні, 14:30
Аварія на Волині: постраждало 6 пасажирів буса. ФОТО
Сьогодні, 14:16
На Волині злодії викинули крадений металобрухт, бо був важкий
Сьогодні, 14:02
У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
Аварія на Волині: постраждало 5 осіб Аварія на Волині: постраждало 5 осіб
12 вересень, 2017, 11:04
Аварія на Волині: легковик врізався в паркан, є постраждалі Аварія на Волині: легковик врізався в паркан, є постраждалі
10 травень, 09:41
На Волині водій «на бляхах» збив 14-річного велосипедиста На Волині водій «на бляхах» збив 14-річного велосипедиста
08 травень, 11:02
На Волині – аварія з постраждалими На Волині – аварія з постраждалими
04 травень, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Політичний стартап: РПЛ на Волині
Сьогодні, 11:11
 1
У Володимирі серед вулиці помер військовий, який служив у 14-ій бригаді, - ЗМІ
Сьогодні, 14:53
 0
«8 подруг Оушена»: «Свідомі» запрошують лучан у доступний кінотеатр для пенсіонерів
Сьогодні, 14:30
 0
Аварія на Волині: постраждало 6 пасажирів буса. ФОТО
Сьогодні, 14:16
 0
На Волині злодії викинули крадений металобрухт, бо був важкий
Сьогодні, 14:02
 0
Медіа
відео
1/8