«8 подруг Оушена»: «Свідомі» запрошують лучан у доступний кінотеатр для пенсіонерів





Про це повідомили у



Громадянський Рух «Свідомі» разом із РЦ «Промінь» та Multiplex продовжує проект «Доступний кінотеатр для пенсіонерів». У середу, 20 червня в рамках проекту транслюватимуть авантюрну комедію «8 подруг Оушена».



На кіносеанс безплатно можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:



- по віку;

- по інвалідності;

- за вислугою років;

- в разі втраті годувальника.



Для цього необхідно зареєструватися у робочі дні з 10:00 до 18:00 (реєстрація завершується об 18:00 19 червня)



- за телефоном 099 215-50-75;

- особисто, відвідавши офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ» за адресою пр. Волі, 49 а, рекреаційна зона «CITY PARK»;



або заповнити онлайн форму реєстрації у будь-який час: https://docs.google.com/forms/d/1qgXOU3_Dy_kgbB0cxRDW2uAoyah3Nupg1UwnGVnpO1k/viewform?edit_requested=true



Нагадаємо, в рамках проекту лучанам вже показували стрічки «Темні часи» та «Усі гроші світу». Після невеликої перерви Громадянський Рух «Свідомі» відновлює кіносеанси, оскільки зараз у прокаті з’явилася цікава для цієї аудиторії стрічка.



«Пенсіонери міста повинні мати можливість, в однаковій мірі з іншими категоріями громадян, відволіктись від буденності, отримати порцію позитиву та культурного збагачення», - вважає засновник Руху Андрій Покровський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому РЦ «Промінь» відбудеться показ фільму «8 подруг Оушена».Про це повідомили у події в Facebook.Громадянський Рух «Свідомі» разом із РЦ «Промінь» та Multiplex продовжує проект «Доступний кінотеатр для пенсіонерів». У середу, 20 червня в рамках проекту транслюватимуть авантюрну комедію «8 подруг Оушена».На кіносеанс безплатно можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:- по віку;- по інвалідності;- за вислугою років;- в разі втраті годувальника.Для цього необхідно зареєструватися у робочі дні з 10:00 до 18:00 (реєстрація завершується об 18:00 19 червня)- за телефоном 099 215-50-75;- особисто, відвідавши офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ» за адресою пр. Волі, 49 а, рекреаційна зона «CITY PARK»;або заповнити онлайн форму реєстрації у будь-який час: https://docs.google.com/forms/d/1qgXOU3_Dy_kgbB0cxRDW2uAoyah3Nupg1UwnGVnpO1k/viewform?edit_requested=trueНагадаємо, в рамках проекту лучанам вже показували стрічки «Темні часи» та «Усі гроші світу». Після невеликої перерви Громадянський Рух «Свідомі» відновлює кіносеанси, оскільки зараз у прокаті з’явилася цікава для цієї аудиторії стрічка.«Пенсіонери міста повинні мати можливість, в однаковій мірі з іншими категоріями громадян, відволіктись від буденності, отримати порцію позитиву та культурного збагачення», - вважає засновник Руху

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