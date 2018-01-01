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«8 подруг Оушена»: «Свідомі» запрошують лучан у доступний кінотеатр для пенсіонерів

«8 подруг Оушена»: «Свідомі» запрошують лучан у доступний кінотеатр для пенсіонерів
У Луцькому РЦ «Промінь» відбудеться показ фільму «8 подруг Оушена».

Про це повідомили у події в Facebook.

Громадянський Рух «Свідомі» разом із РЦ «Промінь» та Multiplex продовжує проект «Доступний кінотеатр для пенсіонерів». У середу, 20 червня в рамках проекту транслюватимуть авантюрну комедію «8 подруг Оушена».

На кіносеанс безплатно можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:

- по віку;
- по інвалідності;
- за вислугою років;
- в разі втраті годувальника.

Для цього необхідно зареєструватися у робочі дні з 10:00 до 18:00 (реєстрація завершується об 18:00 19 червня)

- за телефоном 099 215-50-75;
- особисто, відвідавши офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ» за адресою пр. Волі, 49 а, рекреаційна зона «CITY PARK»;

або заповнити онлайн форму реєстрації у будь-який час: https://docs.google.com/forms/d/1qgXOU3_Dy_kgbB0cxRDW2uAoyah3Nupg1UwnGVnpO1k/viewform?edit_requested=true

Нагадаємо, в рамках проекту лучанам вже показували стрічки «Темні часи» та «Усі гроші світу». Після невеликої перерви Громадянський Рух «Свідомі» відновлює кіносеанси, оскільки зараз у прокаті з’явилася цікава для цієї аудиторії стрічка.

«Пенсіонери міста повинні мати можливість, в однаковій мірі з іншими категоріями громадян, відволіктись від буденності, отримати порцію позитиву та культурного збагачення», - вважає засновник Руху Андрій Покровський.

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Теги: СВІДОМІ, кінопоказ
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