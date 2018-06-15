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У Володимирі серед вулиці помер військовий, який служив у 14-ій бригаді, - ЗМІ

У Володимирі серед вулиці помер військовий, який служив у 14-ій бригаді, - ЗМІ
У Володимирі-Волинському серед вулиці помер військовий.

Інцидент трапився на вулиці Поліської Січі вчора, 14 червня, - пише Володимир медіа.

Так, до поліції надійшло повідомлення, що поблизу одного із будинків лежить бездиханне тіло чоловіка у військовій формі.

Під час з’ясування обставин смерті, з'ясували особу чоловіка. Ним виявився чоловік 1969 року народження, уродженець Рівненської області. До 13 червня він перебував на контрактній службі у 14-ій бригаді. Саме цією датою, як зазначається у матеріалах повідомлення, звільнився за станом здоров’я.


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Теги: тіло, смерть, військовий
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