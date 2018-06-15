У Володимирі серед вулиці помер військовий, який служив у 14-ій бригаді, - ЗМІ
Сьогодні, 14:53
У Володимирі-Волинському серед вулиці помер військовий.
Інцидент трапився на вулиці Поліської Січі вчора, 14 червня, - пише Володимир медіа.
Так, до поліції надійшло повідомлення, що поблизу одного із будинків лежить бездиханне тіло чоловіка у військовій формі.
Під час з’ясування обставин смерті, з'ясували особу чоловіка. Ним виявився чоловік 1969 року народження, уродженець Рівненської області. До 13 червня він перебував на контрактній службі у 14-ій бригаді. Саме цією датою, як зазначається у матеріалах повідомлення, звільнився за станом здоров’я.
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Інцидент трапився на вулиці Поліської Січі вчора, 14 червня, - пише Володимир медіа.
Так, до поліції надійшло повідомлення, що поблизу одного із будинків лежить бездиханне тіло чоловіка у військовій формі.
Під час з’ясування обставин смерті, з'ясували особу чоловіка. Ним виявився чоловік 1969 року народження, уродженець Рівненської області. До 13 червня він перебував на контрактній службі у 14-ій бригаді. Саме цією датою, як зазначається у матеріалах повідомлення, звільнився за станом здоров’я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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