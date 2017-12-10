У місті на Волині – проблеми з водопостачанням. ВІДЕО





Водопостачання або зовсім немає, або лише вночі зі слабким тиском, - йдеться в сюжеті



Люди кажуть, що комунальні послуги оплачують. Мешканці будинку на вулиці Соборності,55 у Ківерцях пристосувались до нічного режиму використання води.



"Реально води вдень немає, є вода зранку о 5 годині, а ввечері після 12 з'являється", - розповідає мешканка Наталія Симонюк.



Начальник Рівненської дистанції водопостачання м.Ківерці Микола Мирончук пояснює: "Цей район розбудовується давно, а труби залишаються одного діаметру. Але є ще інша проблема: багато людей під'єднались незаконно".



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Ківерцях мешканці одного мікрорайону міста два роки живуть практично без води.Водопостачання або зовсім немає, або лише вночі зі слабким тиском, - йдеться в сюжеті ВРД НТСУ Люди кажуть, що комунальні послуги оплачують. Мешканці будинку на вулиці Соборності,55 у Ківерцях пристосувались до нічного режиму використання води."Реально води вдень немає, є вода зранку о 5 годині, а ввечері після 12 з'являється", - розповідає мешканкаНачальник Рівненської дистанції водопостачання м.Ківерціпояснює: "Цей район розбудовується давно, а труби залишаються одного діаметру. Але є ще інша проблема: багато людей під'єднались незаконно".Деталі у сюжеті:

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