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У місті на Волині – проблеми з водопостачанням. ВІДЕО

У місті на Волині – проблеми з водопостачанням. ВІДЕО
В Ківерцях мешканці одного мікрорайону міста два роки живуть практично без води.

Водопостачання або зовсім немає, або лише вночі зі слабким тиском, - йдеться в сюжеті ВРД НТСУ.

Люди кажуть, що комунальні послуги оплачують. Мешканці будинку на вулиці Соборності,55 у Ківерцях пристосувались до нічного режиму використання води.

"Реально води вдень немає, є вода зранку о 5 годині, а ввечері після 12 з'являється", - розповідає мешканка Наталія Симонюк.

Начальник Рівненської дистанції водопостачання м.Ківерці Микола Мирончук пояснює: "Цей район розбудовується давно, а труби залишаються одного діаметру. Але є ще інша проблема: багато людей під'єднались незаконно".

Деталі у сюжеті:


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Теги: Ківерці, проблема, вода
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