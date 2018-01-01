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Волинянку «посадили» на три роки за сім злочинів

Волинянку «посадили» на три роки за сім злочинів
Волинянка, яка вчинила сім злочинів, «відсидить» три роки та два місяці.

Про це повідомили у прес-службі прокуратурі Волині.

43-річною мешканка села Линівка Рожищенського району скоїла низку крадіжок із проникненням у помешкання волинян.

Шість разів до цього уже судима жінка, умовно-достроково звільнена з місць позбавлення волі продовжила вчиняти нові правопорушення.

У той час, коли в суді тривав розгляд кримінального провадження про
вчинення нею крадіжок, зловмисниця й надалі обкрадала громадян.

У січні 2018 року, відчинивши вхідні двері будинку у селі Копачівка
Рожищенського району ключем, який зберігався під ґанком, вона викрала звідти планшет та два мобільні телефони, завдавши потерпілим збитків на майже 1,5 тисячі гривень.

У лютому цього ж року, розбивши молотком вікно в будинку у селі
Трилісці Рожищенського району, жінка викрала з помешкання мобільний
телефон і кошти – усього на суму 2120 гривень.

Вини своєї у скоєному злодійка не заперечувала, щиро розкаювалася та активно сприяла розкриттю злочинів.

Вироком Ківерцівського районного суду її визнали винною у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185 КК України, та
призначили покарання у вигляді 3 років та 2 місяців позбавлення волі.

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Теги: прокуратура, Волинь, злодій
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