Волинянку «посадили» на три роки за сім злочинів

Волинянка, яка вчинила сім злочинів, «відсидить» три роки та два місяці.Про це повідомили у прес-службі прокуратурі Волині.43-річною мешканка села Линівка Рожищенського району скоїла низку крадіжок із проникненням у помешкання волинян.Шість разів до цього уже судима жінка, умовно-достроково звільнена з місць позбавлення волі продовжила вчиняти нові правопорушення.У той час, коли в суді тривав розгляд кримінального провадження провчинення нею крадіжок, зловмисниця й надалі обкрадала громадян.У січні 2018 року, відчинивши вхідні двері будинку у селі КопачівкаРожищенського району ключем, який зберігався під ґанком, вона викрала звідти планшет та два мобільні телефони, завдавши потерпілим збитків на майже 1,5 тисячі гривень.У лютому цього ж року, розбивши молотком вікно в будинку у селіТрилісці Рожищенського району, жінка викрала з помешкання мобільнийтелефон і кошти – усього на суму 2120 гривень.Вини своєї у скоєному злодійка не заперечувала, щиро розкаювалася та активно сприяла розкриттю злочинів.Вироком Ківерцівського районного суду її визнали винною у вчиненнікримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185 КК України, тапризначили покарання у вигляді 3 років та 2 місяців позбавлення волі.