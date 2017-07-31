На волинських митних постах збільшився потік вантажів
Сьогодні, 16:58
Інтенсивність потоку вантажів через митні пости Волинської митниці ДФС зростає.
Про це свідчить митна статистика за січень-травень 2018 року, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Зокрема, за 2018 рік, порівняно з аналогічним періодом 2017 року вага товарів, які вивозились з України через Волинь, зросла на 39%, а які ввозились – на 50%.
Відбулися зміни у структурі бюджетоформуючих товарів. В Україну стали завозити більше легкових (у півтора рази) та вантажних (вдвічі) автомобілів. Натомість меншою стає частка одягу та продукції тваринництва (м'ясо птиці, сало).
За січень-травень 2018 року митниця видала 366 нових свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до міжнародного перевезення.
За добу через волинські пункти пропуску перетинало кордон в середньому 983 вантажних автомобілі, з яких в середньому 822 користувались мостом через Західний Буг у пункті пропуску «Ягодин».
Довідково:
Під час виїзного засідання комітету Верховної Ради України з питань бюджету в Луцьку начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький озвучив позицію установи щодо вирішення проблеми черг вантажівок на перетин державного кордону.
«Час планувати спеціалізований пункт пропуску виключно для вантажних перевезень. Шикарна логістика Ягодина приваблює у цей пункт пропуску все більше учасників ЗЕД. Проте якщо ми не хочемо згубити цей потенціал у виснажливих чергах перед мостом – то мусимо будувати ще один міст», - сказав Віктор Кривіцький.
Серед інших варіантів він запропонував розглянути можливість облаштування додаткових смуг руху для автомобільного сполучення на діючому залізничному мості для вантажних перевезень в Ізові (Володимир-Волинський район).
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Про це свідчить митна статистика за січень-травень 2018 року, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Зокрема, за 2018 рік, порівняно з аналогічним періодом 2017 року вага товарів, які вивозились з України через Волинь, зросла на 39%, а які ввозились – на 50%.
Відбулися зміни у структурі бюджетоформуючих товарів. В Україну стали завозити більше легкових (у півтора рази) та вантажних (вдвічі) автомобілів. Натомість меншою стає частка одягу та продукції тваринництва (м'ясо птиці, сало).
За січень-травень 2018 року митниця видала 366 нових свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до міжнародного перевезення.
За добу через волинські пункти пропуску перетинало кордон в середньому 983 вантажних автомобілі, з яких в середньому 822 користувались мостом через Західний Буг у пункті пропуску «Ягодин».
Довідково:
Під час виїзного засідання комітету Верховної Ради України з питань бюджету в Луцьку начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький озвучив позицію установи щодо вирішення проблеми черг вантажівок на перетин державного кордону.
«Час планувати спеціалізований пункт пропуску виключно для вантажних перевезень. Шикарна логістика Ягодина приваблює у цей пункт пропуску все більше учасників ЗЕД. Проте якщо ми не хочемо згубити цей потенціал у виснажливих чергах перед мостом – то мусимо будувати ще один міст», - сказав Віктор Кривіцький.
Серед інших варіантів він запропонував розглянути можливість облаштування додаткових смуг руху для автомобільного сполучення на діючому залізничному мості для вантажних перевезень в Ізові (Володимир-Волинський район).
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