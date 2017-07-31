На волинських митних постах збільшився потік вантажів

Інтенсивність потоку вантажів через митні пости Волинської митниці ДФС зростає.Про це свідчить митна статистика за січень-травень 2018 року, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Зокрема, за 2018 рік, порівняно з аналогічним періодом 2017 року вага товарів, які вивозились з України через Волинь, зросла на 39%, а які ввозились – на 50%.Відбулися зміни у структурі бюджетоформуючих товарів. В Україну стали завозити більше легкових (у півтора рази) та вантажних (вдвічі) автомобілів. Натомість меншою стає частка одягу та продукції тваринництва (м'ясо птиці, сало).За січень-травень 2018 року митниця видала 366 нових свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до міжнародного перевезення.За добу через волинські пункти пропуску перетинало кордон в середньому 983 вантажних автомобілі, з яких в середньому 822 користувались мостом через Західний Буг у пункті пропуску «Ягодин».