Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 червня





У суботу і в неділю у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві, Ковелі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі від +13 до +15 градусів, удень до +24…+26.



Вітер північно-східний, східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода у вихідні у Волинській області буде хмарною з проясненнями.У суботу і в неділю у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві, Ковелі опадів не передбачається.Температура повітря вночі від +13 до +15 градусів, удень до +24…+26.Вітер північно-східний, східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію