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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 червня
Погода у вихідні у Волинській області буде хмарною з проясненнями.

У суботу і в неділю у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві, Ковелі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі від +13 до +15 градусів, удень до +24…+26.

Вітер північно-східний, східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.


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Теги: погода, прогноз
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