Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 червня
Сьогодні, 20:00
Погода у вихідні у Волинській області буде хмарною з проясненнями.
У суботу і в неділю у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві, Ковелі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від +13 до +15 градусів, удень до +24…+26.
Вітер північно-східний, східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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У суботу і в неділю у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві, Ковелі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від +13 до +15 градусів, удень до +24…+26.
Вітер північно-східний, східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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