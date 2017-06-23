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Лучан кличуть провести ніч у тюрмі

Лучан кличуть провести ніч у тюрмі
У Луцьку проведуть акцію «Ніч у Луцькій тюрмі».

У ніч з 22 на 23 червня з метою вшанування пам’яті в’язнів, яких
жорстоко розстріляли у червні 1941 року органи НКВС, у Луцьку
відбудеться акція «Ніч у Луцькій тюрмі».

Дійство відбуватиметься в одній з камер Луцької тюрми та
проходитиме у реконструйованій атмосфері тих часів.

Луцька тюрма – це територія колишнього Окольного Луцького замку, де розташований монастир Бригіток – пам’ятка архітектури національного
значення, це комплекс споруд, куди входили центральний храм, келії і господарські приміщення.

Ця пам’ятка пов’язана з сумними і трагічними подіями в житті міста та всієї Волині, які увійшли в історію, як розстріл в’язнів органами НКВС 23-24 червня 1941 року.

Запрошують до участі в акції усіх, хто має бажання випробувати себе, покращити знання про ці події та вшанувати пам’ять загиблих.

Збір на акцію «Ніч у Луцькій тюрмі» розпочнеться 22 червня о 21:00 за адресою вул. Кафедральна, 16.

Учасники заходу «Ніч у Луцькій тюрмі» повинні попередньо зареєструватися, заповнивши гугл-форму: https://goo.gl/forms/JLLlqcKelS9spSE43

Під час проведення заходу учасникам заборонено користуватися
мобільними телефонами, вживати принесену з собою їжу, напої. На акцію потрібно взяти теплі речі, каремати, ковдри (можна спальники).

Лучан кличуть провести ніч у тюрмі

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Теги: Луцька тюрма, вшанування, історія
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