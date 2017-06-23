Лучан кличуть провести ніч у тюрмі

У Луцьку проведуть акцію «Ніч у Луцькій тюрмі».У ніч з 22 на 23 червня з метою вшанування пам’яті в’язнів, якихжорстоко розстріляли у червні 1941 року органи НКВС, у Луцькувідбудеться акція «Ніч у Луцькій тюрмі».Дійство відбуватиметься в одній з камер Луцької тюрми тапроходитиме у реконструйованій атмосфері тих часів.Луцька тюрма – це територія колишнього Окольного Луцького замку, де розташований монастир Бригіток – пам’ятка архітектури національногозначення, це комплекс споруд, куди входили центральний храм, келії і господарські приміщення.Ця пам’ятка пов’язана з сумними і трагічними подіями в житті міста та всієї Волині, які увійшли в історію, як розстріл в’язнів органами НКВС 23-24 червня 1941 року.Запрошують до участі в акції усіх, хто має бажання випробувати себе, покращити знання про ці події та вшанувати пам’ять загиблих.Збір на акцію «Ніч у Луцькій тюрмі» розпочнеться 22 червня о 21:00 за адресою вул. Кафедральна, 16.