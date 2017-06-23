Лучан кличуть провести ніч у тюрмі
Сьогодні, 18:08
У Луцьку проведуть акцію «Ніч у Луцькій тюрмі».
У ніч з 22 на 23 червня з метою вшанування пам’яті в’язнів, яких
жорстоко розстріляли у червні 1941 року органи НКВС, у Луцьку
відбудеться акція «Ніч у Луцькій тюрмі».
Дійство відбуватиметься в одній з камер Луцької тюрми та
проходитиме у реконструйованій атмосфері тих часів.
Луцька тюрма – це територія колишнього Окольного Луцького замку, де розташований монастир Бригіток – пам’ятка архітектури національного
значення, це комплекс споруд, куди входили центральний храм, келії і господарські приміщення.
Ця пам’ятка пов’язана з сумними і трагічними подіями в житті міста та всієї Волині, які увійшли в історію, як розстріл в’язнів органами НКВС 23-24 червня 1941 року.
Запрошують до участі в акції усіх, хто має бажання випробувати себе, покращити знання про ці події та вшанувати пам’ять загиблих.
Збір на акцію «Ніч у Луцькій тюрмі» розпочнеться 22 червня о 21:00 за адресою вул. Кафедральна, 16.
Учасники заходу «Ніч у Луцькій тюрмі» повинні попередньо зареєструватися, заповнивши гугл-форму: https://goo.gl/forms/JLLlqcKelS9spSE43
Під час проведення заходу учасникам заборонено користуватися
мобільними телефонами, вживати принесену з собою їжу, напої. На акцію потрібно взяти теплі речі, каремати, ковдри (можна спальники).
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У ніч з 22 на 23 червня з метою вшанування пам’яті в’язнів, яких
жорстоко розстріляли у червні 1941 року органи НКВС, у Луцьку
відбудеться акція «Ніч у Луцькій тюрмі».
Дійство відбуватиметься в одній з камер Луцької тюрми та
проходитиме у реконструйованій атмосфері тих часів.
Луцька тюрма – це територія колишнього Окольного Луцького замку, де розташований монастир Бригіток – пам’ятка архітектури національного
значення, це комплекс споруд, куди входили центральний храм, келії і господарські приміщення.
Ця пам’ятка пов’язана з сумними і трагічними подіями в житті міста та всієї Волині, які увійшли в історію, як розстріл в’язнів органами НКВС 23-24 червня 1941 року.
Запрошують до участі в акції усіх, хто має бажання випробувати себе, покращити знання про ці події та вшанувати пам’ять загиблих.
Збір на акцію «Ніч у Луцькій тюрмі» розпочнеться 22 червня о 21:00 за адресою вул. Кафедральна, 16.
Учасники заходу «Ніч у Луцькій тюрмі» повинні попередньо зареєструватися, заповнивши гугл-форму: https://goo.gl/forms/JLLlqcKelS9spSE43
Під час проведення заходу учасникам заборонено користуватися
мобільними телефонами, вживати принесену з собою їжу, напої. На акцію потрібно взяти теплі речі, каремати, ковдри (можна спальники).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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