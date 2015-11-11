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Десять волинських дітей-сиріт відправлять на літо до Америки

Десять волинських дітей-сиріт відправлять на літо до Америки
Десятеро юних волинян особливої долі відпочинуть у США.

Десятеро дітей з Княгининівської громади особливої долі на два місяці поїдуть відпочивати до Сполучених Штатів Америки, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Для дітей це нічого не вартуватиме. Серед них: рідні брати Микола та Олег і сестра Людмила, яких самотужки виховує бабуся.

"Я просто був в шоці, коли нам сказали, що ми їдемо у Сполучені Штати Америки. Я завжди хотів на літаку політати", - каже Олег.

Старший брат Микола заради поїздки до Америки навіть відмовився від вступу до коледжу.

Бабуся дітей, Тамара Мосійчук зізнається, ця поїздка стала справжньою несподіванкою для всіх.

Бабуся трьох внуків виховує самотужки. Спочатку померла їхня мама, а потім і батько.

До Америки вирушать десять дітей-сиріт із Княгининівської громади.

Витрати на документи і переліт взяла на себе міжнародна благодійна організація. У США діти житимуть в американських родинах.



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Теги: Америка, діти, Княгининок
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