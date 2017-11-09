У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО
Сьогодні, 19:09
На території Тростянецького лісництва знайшли два види рідкісних рослин.
Про це повідомили у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща".
12 червня його працівники провели ботанічний польовий виїзд з метою обстеження території Тростянецького лісництва на предмет рідкісних і охоронюваних рослин.
"Результатом виходу стало виявлення локалітету місцезростання смілки литовської, що занесена до Червоної Книги України і гвоздики несправжньорозчепіреної, що є регіонально рідкісним видом у Волинській області", - зазначили експерти.
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Про це повідомили у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща".
12 червня його працівники провели ботанічний польовий виїзд з метою обстеження території Тростянецького лісництва на предмет рідкісних і охоронюваних рослин.
"Результатом виходу стало виявлення локалітету місцезростання смілки литовської, що занесена до Червоної Книги України і гвоздики несправжньорозчепіреної, що є регіонально рідкісним видом у Волинській області", - зазначили експерти.
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