У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО





Про це повідомили у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща".



12 червня його працівники провели ботанічний польовий виїзд з метою обстеження території Тростянецького лісництва на предмет рідкісних і охоронюваних рослин.



"Результатом виходу стало виявлення локалітету місцезростання смілки литовської, що занесена до Червоної Книги України і гвоздики несправжньорозчепіреної, що є регіонально рідкісним видом у Волинській області", - зазначили експерти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Тростянецького лісництва знайшли два види рідкісних рослин.Про це повідомили у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща".12 червня його працівники провели ботанічний польовий виїзд з метою обстеження території Тростянецького лісництва на предмет рідкісних і охоронюваних рослин."Результатом виходу стало виявлення локалітету місцезростання смілки литовської, що занесена до Червоної Книги України і гвоздики несправжньорозчепіреної, що є регіонально рідкісним видом у Волинській області", - зазначили експерти.

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