вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО

У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО
На території Тростянецького лісництва знайшли два види рідкісних рослин.

Про це повідомили у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща".

12 червня його працівники провели ботанічний польовий виїзд з метою обстеження території Тростянецького лісництва на предмет рідкісних і охоронюваних рослин.

"Результатом виходу стало виявлення локалітету місцезростання смілки литовської, що занесена до Червоної Книги України і гвоздики несправжньорозчепіреної, що є регіонально рідкісним видом у Волинській області", - зазначили експерти.

У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО
У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО
У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО
У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО
У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО
У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО
У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО
У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО
У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО
У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рослини, Цуманська пуща, фото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО
Сьогодні, 19:52
Фестиваль повітряних куль: лучан розважатимуть на тематичному атракціоні
Сьогодні, 19:35
У волинському лісі знайшли унікальні види рослин. ФОТО
Сьогодні, 19:09
Добудуйте нашу школу: у районі на Волині навчальні заклади переповнені учнями
Сьогодні, 18:49
Десять волинських дітей-сиріт відправлять на літо до Америки
Сьогодні, 18:40
Схожі новини
Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО Казкові краєвиди Цуманської пущі. ФОТО
11 червень, 19:45
Осінь у «Цуманській пущі». ФОТО Осінь у «Цуманській пущі». ФОТО
09 листопад, 2017, 14:10
Рідкісна краса: фото червонокнижних рослин «Цуманської пущі» Рідкісна краса: фото червонокнижних рослин «Цуманської пущі»
07 серпень, 2017, 14:05
Показали красу «Цуманської пущі» Показали красу «Цуманської пущі»
25 червень, 2017, 07:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Політичний стартап: РПЛ на Волині
Сьогодні, 11:11
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Припаркував і забув: у Луцьку в чоловіка «вкрали» машину
Сьогодні, 19:59
 0
Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО
Сьогодні, 19:52
 0
Фестиваль повітряних куль: лучан розважатимуть на тематичному атракціоні
Сьогодні, 19:35
 0
Медіа
відео
1/8