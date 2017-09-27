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Фестиваль повітряних куль: лучан розважатимуть на тематичному атракціоні

Фестиваль повітряних куль: лучан розважатимуть на тематичному атракціоні
На Театральному майдані Луцька вже стартував новий фестиваль.

Протягом двох наступних вихідних днів, 16-17 червня, лучан чекає насичена програма фестивалю та понадгодинні польоти на кулях.

А для тих, хто не встиг чи не зміг зареєструватися на польоти, на Театральному майдані буде діяти тематичний атракціон – прив'язана повітряна куля, що буде підніматися на висоту близько 50 м, даючи можливість насолодитися панорамою нашого чарівного міста з висоти пташиного польоту.

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Теги: фестиваль, повітряні кулі, розваги
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