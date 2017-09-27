Фестиваль повітряних куль: лучан розважатимуть на тематичному атракціоні

На Театральному майдані Луцька вже стартував новий фестиваль.Протягом двох наступних вихідних днів, 16-17 червня, лучан чекає насичена програма фестивалю та понадгодинні польоти на кулях.А для тих, хто не встиг чи не зміг зареєструватися на польоти, на Театральному майдані буде діяти тематичний атракціон – прив'язана повітряна куля, що буде підніматися на висоту близько 50 м, даючи можливість насолодитися панорамою нашого чарівного міста з висоти пташиного польоту.