Припаркував і забув: у Луцьку в чоловіка «вкрали» машину

У Луцьку чоловік «забув», де поставив автомобіль, піднявши на вуха правоохоронців.«Заволоділи транспортним засобом Peugeot Partner», - таке повідомлення отримали всі екіпажі патрульних сьогодні в Луцьку.Заявник повідомив, що подія трапилась на вулиці Карпенка-Карого, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Майже всі екіпажі задіяли для так званого плану-перехоплення, аби перекрити виїзди з міста та встановити осіб, що викрали авто.Інші полісмени переглянули відео з камер спостереження та встановили, що заявник сам перепаркував легковик і потім не зміг його відшукати.Згаданий Peugeot Partner знайшли поблизу одного з торгових центрів – цілим і неушкодженим.А з водієм далі працювала слідчо-оперативна група: йому може загрожувати кримінал за неравдиве повідомлення в поліцію.