Припаркував і забув: у Луцьку в чоловіка «вкрали» машину
Сьогодні, 19:59
У Луцьку чоловік «забув», де поставив автомобіль, піднявши на вуха правоохоронців.
«Заволоділи транспортним засобом Peugeot Partner», - таке повідомлення отримали всі екіпажі патрульних сьогодні в Луцьку.
Заявник повідомив, що подія трапилась на вулиці Карпенка-Карого, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Майже всі екіпажі задіяли для так званого плану-перехоплення, аби перекрити виїзди з міста та встановити осіб, що викрали авто.
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Інші полісмени переглянули відео з камер спостереження та встановили, що заявник сам перепаркував легковик і потім не зміг його відшукати.
Згаданий Peugeot Partner знайшли поблизу одного з торгових центрів – цілим і неушкодженим.
А з водієм далі працювала слідчо-оперативна група: йому може загрожувати кримінал за неравдиве повідомлення в поліцію.
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«Заволоділи транспортним засобом Peugeot Partner», - таке повідомлення отримали всі екіпажі патрульних сьогодні в Луцьку.
Заявник повідомив, що подія трапилась на вулиці Карпенка-Карого, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Майже всі екіпажі задіяли для так званого плану-перехоплення, аби перекрити виїзди з міста та встановити осіб, що викрали авто.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО
Інші полісмени переглянули відео з камер спостереження та встановили, що заявник сам перепаркував легковик і потім не зміг його відшукати.
Згаданий Peugeot Partner знайшли поблизу одного з торгових центрів – цілим і неушкодженим.
А з водієм далі працювала слідчо-оперативна група: йому може загрожувати кримінал за неравдиве повідомлення в поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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