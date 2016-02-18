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Припаркував і забув: у Луцьку в чоловіка «вкрали» машину

Припаркував і забув: у Луцьку в чоловіка «вкрали» машину
У Луцьку чоловік «забув», де поставив автомобіль, піднявши на вуха правоохоронців.

«Заволоділи транспортним засобом Peugeot Partner», - таке повідомлення отримали всі екіпажі патрульних сьогодні в Луцьку.
Заявник повідомив, що подія трапилась на вулиці Карпенка-Карого, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Майже всі екіпажі задіяли для так званого плану-перехоплення, аби перекрити виїзди з міста та встановити осіб, що викрали авто.

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Інші полісмени переглянули відео з камер спостереження та встановили, що заявник сам перепаркував легковик і потім не зміг його відшукати.

Згаданий Peugeot Partner знайшли поблизу одного з торгових центрів – цілим і неушкодженим.

А з водієм далі працювала слідчо-оперативна група: йому може загрожувати кримінал за неравдиве повідомлення в поліцію.

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Теги: крадіжка, поліція, авто
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