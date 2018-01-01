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Лучанин постраждав під час протистояння з копачами бурштину

Лучанин постраждав під час протистояння з копачами бурштину
Лучанин Сергій Мерчук, який нині очолює рівненських патрульних, постраждав під час протистояння із копачами бурштину.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, на Рівненщині копачі бурштину перекрили трасу, у результаті виникло протистояння з поліцією. У підсумку 9 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

Лучанин постраждав під час протистояння з копачами бурштину


Керівник рівненських патрульних, лучанин Сергій Мерчук опублікував у соціальній мережі фото закривавленого жетону. «Пріоритети неадекватів «бурштинщиків» не співпадають з законом ось і маємо!» - прокоментував він світлину.

Лучанин постраждав під час протистояння з копачами бурштину


На запитання користувачів Мерчук пояснив, що жетон – не його. Але під час протистояння він отримав травму спини. Окрім того, у трьох патрульних підозрюють закриту черепно-мозкову травму.

Щодо запитання про власний стан Сергій Мерчук повідомив лаконічно: «Стаціонар відпочинем трохи».

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Теги: бурштин, кримінал, поліція
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