Лучанин постраждав під час протистояння з копачами бурштину

Лучанин, який нині очолює рівненських патрульних, постраждав під час протистояння із копачами бурштину.Про це він написав у соціальній мережі Facebook.Нагадаємо, на Рівненщині копачі бурштину перекрили трасу, у результаті виникло протистояння з поліцією. У підсумку 9 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.Керівник рівненських патрульних, лучанин Сергій Мерчук опублікував у соціальній мережі фото закривавленого жетону. «Пріоритети неадекватів «бурштинщиків» не співпадають з законом ось і маємо!» - прокоментував він світлину.На запитання користувачів Мерчук пояснив, що жетон – не його. Але під час протистояння він отримав травму спини. Окрім того, у трьох патрульних підозрюють закриту черепно-мозкову травму.Щодо запитання про власний стан Сергій Мерчук повідомив лаконічно: «Стаціонар відпочинем трохи».