Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 22:00
У Луцьку розпочався фестиваль повітряних куль. На Театральному майдані зібралися сотні людей поспостерігати за стартом перших куль.
Протягом двох наступних вихідних днів, 16-17 червня, лучан чекає насичена програма фестивалю та понадгодинні польоти на кулях.
Інформаційне агентство "ВолиньPost" пропонує фоторепортаж із початку фестивалю.
ЧИТАТИ ЩЕ: Над Луцьком злетіли повітряні кулі. ВІДЕО
ФОТО - Катерина ПРИСТУПА
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Протягом двох наступних вихідних днів, 16-17 червня, лучан чекає насичена програма фестивалю та понадгодинні польоти на кулях.
Інформаційне агентство "ВолиньPost" пропонує фоторепортаж із початку фестивалю.
ЧИТАТИ ЩЕ: Над Луцьком злетіли повітряні кулі. ВІДЕО
ФОТО - Катерина ПРИСТУПА
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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