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Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО

Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку розпочався фестиваль повітряних куль. На Театральному майдані зібралися сотні людей поспостерігати за стартом перших куль.

Протягом двох наступних вихідних днів, 16-17 червня, лучан чекає насичена програма фестивалю та понадгодинні польоти на кулях.

Інформаційне агентство "ВолиньPost" пропонує фоторепортаж із початку фестивалю.

ЧИТАТИ ЩЕ: Над Луцьком злетіли повітряні кулі. ВІДЕО


Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО
Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО
Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО
Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО
Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО
Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО




ФОТО - Катерина ПРИСТУПА

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Теги: Політ, куля, аеростат
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