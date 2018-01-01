На Волині затримали Volkswagen зі знищеним VIN-номером
Сьогодні, 22:28
Луцькі прикордонники на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» затримали автомобіль Volkswagen.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Іномарку казахської реєстрації зі знищеним VIN-номером викрили правоохоронці на українсько-польському кордоні. Volkswagen під керуванням громадянина Казахстану слідував через пункт пропуску «Ягодин».
Автомобіль та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.290 КК України «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» направлено до Нацполіції.
Минулої доби працівники прикордонного відомства виявили п’ять іномарок із невідповідністю та ознаками знищення ідентифікаційних номерів.
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Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Іномарку казахської реєстрації зі знищеним VIN-номером викрили правоохоронці на українсько-польському кордоні. Volkswagen під керуванням громадянина Казахстану слідував через пункт пропуску «Ягодин».
Автомобіль та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.290 КК України «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» направлено до Нацполіції.
Минулої доби працівники прикордонного відомства виявили п’ять іномарок із невідповідністю та ознаками знищення ідентифікаційних номерів.
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