Лазуткін презентував у Луцьку нову збірку «Артерія»
Сьогодні, 22:48
У Луцьку відбулася презентація нової збірки відомого поета Дмитра Лазуткіна.
Зустріч з літератором тривала у луцькій книгарні «Є», - пише Волинська правда.
Модератором зустрічі був резидент культурного об’єднання «100 ВТ» Володимир Столярчук. На дійство прийшли декілька десятків луцьких поціновувачів поезії. Дехто тримав в руках книжки авторства Дмитра Лазуткіна.
Захід розпочався з хвилини мовчання в пам’ять про загиблих Героїв. Дмитро читав популярні вірші на кшталт «Реквієм» та «Така спокуслива», а також презентував нові поезії, які навіть найвідданіші шанувальники Лазуткіна чули вперше.
«Артерія – це пульсація, жива енергія текстів. Я сподіваюся, що вона відчутна», – резюмував автор. Поет розповів чимало цікавого, зокрема, і про свої поїздки в зону проведення бойових дій.
«Мене сприймають класно. Поезія буває різною. Дев’яносто дев’ять відсотків воїнів вперше бачить вживу письменника. Їм подобається, коли вірші читають вживу», – зізнався Лазуткін.
Збірка «Артерія» видана у «Видавництві Старого Лева». До неї увійшли кращі вірші з попередніх збірок автора, а також – низка нових поезій. Книга поділена на три розділи. Цікавинкою книги є те, що її можна не лише прочитати, а й прослухати у спеціальному мобільному додатку.
Збірка наповнена оригінальними ілюстраціями одеського дизайнера Євгена Величева. «Артерія» – не лише збірка, а й новий музично-поетичний проект Дмитра Лазуткіна та композиторів Сергія Леонтьєва та Бориса Севастьянова, з яким вони Як і годить, після закінчення презентації всі охочі мали можливість придбати «новоспечену» збірку та поспілкуватися з автором у неформальній атмосфері.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зустріч з літератором тривала у луцькій книгарні «Є», - пише Волинська правда.
Модератором зустрічі був резидент культурного об’єднання «100 ВТ» Володимир Столярчук. На дійство прийшли декілька десятків луцьких поціновувачів поезії. Дехто тримав в руках книжки авторства Дмитра Лазуткіна.
Захід розпочався з хвилини мовчання в пам’ять про загиблих Героїв. Дмитро читав популярні вірші на кшталт «Реквієм» та «Така спокуслива», а також презентував нові поезії, які навіть найвідданіші шанувальники Лазуткіна чули вперше.
«Артерія – це пульсація, жива енергія текстів. Я сподіваюся, що вона відчутна», – резюмував автор. Поет розповів чимало цікавого, зокрема, і про свої поїздки в зону проведення бойових дій.
«Мене сприймають класно. Поезія буває різною. Дев’яносто дев’ять відсотків воїнів вперше бачить вживу письменника. Їм подобається, коли вірші читають вживу», – зізнався Лазуткін.
Збірка «Артерія» видана у «Видавництві Старого Лева». До неї увійшли кращі вірші з попередніх збірок автора, а також – низка нових поезій. Книга поділена на три розділи. Цікавинкою книги є те, що її можна не лише прочитати, а й прослухати у спеціальному мобільному додатку.
Збірка наповнена оригінальними ілюстраціями одеського дизайнера Євгена Величева. «Артерія» – не лише збірка, а й новий музично-поетичний проект Дмитра Лазуткіна та композиторів Сергія Леонтьєва та Бориса Севастьянова, з яким вони Як і годить, після закінчення презентації всі охочі мали можливість придбати «новоспечену» збірку та поспілкуватися з автором у неформальній атмосфері.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лазуткін презентував у Луцьку нову збірку «Артерія»
Сьогодні, 22:48
На Волині затримали Volkswagen зі знищеним VIN-номером
Сьогодні, 22:28
Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 22:00
Лучани стали очевидцями незвичного концерту. ФОТО
Сьогодні, 21:59
Скатертина із доларів: на хабарі погорів адвокат
Сьогодні, 21:36