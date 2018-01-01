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Лазуткін презентував у Луцьку нову збірку «Артерія»

Лазуткін презентував у Луцьку нову збірку «Артерія»
У Луцьку відбулася презентація нової збірки відомого поета Дмитра Лазуткіна.

Зустріч з літератором тривала у луцькій книгарні «Є», - пише Волинська правда.

Модератором зустрічі був резидент культурного об’єднання «100 ВТ» Володимир Столярчук. На дійство прийшли декілька десятків луцьких поціновувачів поезії. Дехто тримав в руках книжки авторства Дмитра Лазуткіна.

Захід розпочався з хвилини мовчання в пам’ять про загиблих Героїв. Дмитро читав популярні вірші на кшталт «Реквієм» та «Така спокуслива», а також презентував нові поезії, які навіть найвідданіші шанувальники Лазуткіна чули вперше.

«Артерія – це пульсація, жива енергія текстів. Я сподіваюся, що вона відчутна», – резюмував автор. Поет розповів чимало цікавого, зокрема, і про свої поїздки в зону проведення бойових дій.

«Мене сприймають класно. Поезія буває різною. Дев’яносто дев’ять відсотків воїнів вперше бачить вживу письменника. Їм подобається, коли вірші читають вживу», – зізнався Лазуткін.

Збірка «Артерія» видана у «Видавництві Старого Лева». До неї увійшли кращі вірші з попередніх збірок автора, а також – низка нових поезій. Книга поділена на три розділи. Цікавинкою книги є те, що її можна не лише прочитати, а й прослухати у спеціальному мобільному додатку.

Збірка наповнена оригінальними ілюстраціями одеського дизайнера Євгена Величева. «Артерія» – не лише збірка, а й новий музично-поетичний проект Дмитра Лазуткіна та композиторів Сергія Леонтьєва та Бориса Севастьянова, з яким вони Як і годить, після закінчення презентації всі охочі мали можливість придбати «новоспечену» збірку та поспілкуватися з автором у неформальній атмосфері.

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Теги: поезія
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