Через скаженого кота на Волині оголосили карантин
Сьогодні, 00:43
У селі Бережці в Любомльському районі через сказ оголосили двомісячний карантин.
Про це йшлося під час засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації, - повідомили у Любомльській РДА.
Головний державний інспектор ветеринарної медицини району Микола Вавриш доповів, що епізоотична ситуація щодо захворювання на сказ залишається напруженою. У селі Бережці у місцевого жителя виявили труп загиблого кота. Експертиза встановила сказ. Тварина покусала свого господаря, який зараз проходить вакцинацію проти сказу в територіальному медичному об’єднанні Любомльського і Шацького районів.
Також, оголошено неблагополучним пунктом по сказу тварин і введено карантинні обмеження у селі Бережці на 60 днів. Встановлено загрозливою зоною територію Вишнівської об’єднаної територіальної громади та лісомисливські угіддя навколо сіл Старовойтове, Коцюри та Римачі.
Це вірусна хвороба людини і тварин з виразними ознаками ураження центральної нервової системи на 100% летальністю. На сказ хворіють всі види теплокровних тварин, а також людина. Хвороба дуже поширена. Резервуаром збудника у природі є, насамперед, дикі тварини, зокрема лисиці, вовки, гризуни, бродячі собаки, коти та інші. Зараження відбувається переважно через укуси хворих на сказ тварин.
Причиною поширення захворювання на сказ є порушення правил утримання собак і котів, безвідповідальність власників домашніх тварин, зростання популяції бродячих собак та котів, збільшення популяції червоної лисиці та відсутність системи контролю за кількістю і міграцією цих тварин.
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Про це йшлося під час засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації, - повідомили у Любомльській РДА.
Головний державний інспектор ветеринарної медицини району Микола Вавриш доповів, що епізоотична ситуація щодо захворювання на сказ залишається напруженою. У селі Бережці у місцевого жителя виявили труп загиблого кота. Експертиза встановила сказ. Тварина покусала свого господаря, який зараз проходить вакцинацію проти сказу в територіальному медичному об’єднанні Любомльського і Шацького районів.
Також, оголошено неблагополучним пунктом по сказу тварин і введено карантинні обмеження у селі Бережці на 60 днів. Встановлено загрозливою зоною територію Вишнівської об’єднаної територіальної громади та лісомисливські угіддя навколо сіл Старовойтове, Коцюри та Римачі.
Це вірусна хвороба людини і тварин з виразними ознаками ураження центральної нервової системи на 100% летальністю. На сказ хворіють всі види теплокровних тварин, а також людина. Хвороба дуже поширена. Резервуаром збудника у природі є, насамперед, дикі тварини, зокрема лисиці, вовки, гризуни, бродячі собаки, коти та інші. Зараження відбувається переважно через укуси хворих на сказ тварин.
Причиною поширення захворювання на сказ є порушення правил утримання собак і котів, безвідповідальність власників домашніх тварин, зростання популяції бродячих собак та котів, збільшення популяції червоної лисиці та відсутність системи контролю за кількістю і міграцією цих тварин.
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