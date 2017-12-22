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Через скаженого кота на Волині оголосили карантин

Через скаженого кота на Волині оголосили карантин
У селі Бережці в Любомльському районі через сказ оголосили двомісячний карантин.

Про це йшлося під час засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації, - повідомили у Любомльській РДА.

Головний державний інспектор ветеринарної медицини району Микола Вавриш доповів, що епізоотична ситуація щодо захворювання на сказ залишається напруженою. У селі Бережці у місцевого жителя виявили труп загиблого кота. Експертиза встановила сказ. Тварина покусала свого господаря, який зараз проходить вакцинацію проти сказу в територіальному медичному об’єднанні Любомльського і Шацького районів.

Також, оголошено неблагополучним пунктом по сказу тварин і введено карантинні обмеження у селі Бережці на 60 днів. Встановлено загрозливою зоною територію Вишнівської об’єднаної територіальної громади та лісомисливські угіддя навколо сіл Старовойтове, Коцюри та Римачі.

Це вірусна хвороба людини і тварин з виразними ознаками ураження центральної нервової системи на 100% летальністю. На сказ хворіють всі види теплокровних тварин, а також людина. Хвороба дуже поширена. Резервуаром збудника у природі є, насамперед, дикі тварини, зокрема лисиці, вовки, гризуни, бродячі собаки, коти та інші. Зараження відбувається переважно через укуси хворих на сказ тварин.

Причиною поширення захворювання на сказ є порушення правил утримання собак і котів, безвідповідальність власників домашніх тварин, зростання популяції бродячих собак та котів, збільшення популяції червоної лисиці та відсутність системи контролю за кількістю і міграцією цих тварин.

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Теги: сказ, Волинь
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