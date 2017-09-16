Кожен п’ятий лічильник газу на Волині – непридатний до експлуатації

На Волині кожен п’ятий лічильник – зношений, а їх показання мають суттєву похибку вимірювання.Лише за п’ять місяців цього року непридатними визнано майже 1900 побутових лічильників газу, - повідомили у прес-службі ПАТ «Волиньгаз».Фахівці підприємства з початку року провели понад 7000 планових повірок лічильників газу спільно з представниками державного підприємства «Волиньстандартметрологія». Результати повірок приладів показали, що 23,4% лічильників непридатні до подальшої експлуатації через зношеність лічильного механізму або значну похибку вимірювання. Окрім того, виявлено майже 90 фактів втручань в роботу приладів обліку.Повірка приладів обліку здійснюється в сервісному центрі ПАТ «Волиньгаз» у присутності представників Держспоживстандарту. Якщо за результатами перевірки в лічильнику не виявлено жодних порушень, то прилад вважається справним та повертається споживачу. Якщо ж прилад обліку визнано непридатним, споживачу потрібно звернутися в газове господарство для вирішення питання щодо його заміни.