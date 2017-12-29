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Пручався і головою розбив двері: подробиці спроби самогубства в Луцьку

Пручався і головою розбив двері: подробиці спроби самогубства в Луцьку
У Луцьку патрульні поліцейські врятували хлопця, який хотів вистрибнути з вікна і поводився агресивно.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.

До патрульних увечері сьогодні, 15 червня, надійшло повідомлення, що особа хоче вчинити самогубство». Повідомлення надійшло з вулиці Даньшина, з гуртожитка.

Тут заявники вказали на 6 поверх, де 22-річний хлопець хотів зістрибнути з будівлі.

За попередньою інформацією, двоє осіб проходили повз кімнату та помітили у вікні молодика, який говорив, що зістрибне.

Його затягнули всередину та тримали, притиснувши до підлоги, оскільки хотів вирватись.

Патрульні поліцейські змушені були застосувати спецзасіб та помістили його у карету швидкої медичної допомоги, притримуючи всю дорогу, оскільки продовжував чинити опір.

А біля приміщення психіатричної лікарні пручався та навіть розбив головою двері.
Пручався і головою розбив двері: подробиці спроби самогубства в Луцьку

Спільними зусиллями його шпиталізували й дали відповідні ліки.
Пручався і головою розбив двері: подробиці спроби самогубства в Луцьку

Коли хлопець заспокоїться, з ним спілкуватиметься слідчий та встановлюватиме мотиви його поведінки.


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Теги: самогубство, Луцьк
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