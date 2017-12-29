Пручався і головою розбив двері: подробиці спроби самогубства в Луцьку

У Луцьку патрульні поліцейські, який хотів вистрибнути з вікна і поводився агресивно.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.До патрульних увечері сьогодні, 15 червня, надійшло повідомлення, що особа хоче вчинити самогубство». Повідомлення надійшло з вулиці Даньшина, з гуртожитка.Тут заявники вказали на 6 поверх, де 22-річний хлопець хотів зістрибнути з будівлі.За попередньою інформацією, двоє осіб проходили повз кімнату та помітили у вікні молодика, який говорив, що зістрибне.Його затягнули всередину та тримали, притиснувши до підлоги, оскільки хотів вирватись.Патрульні поліцейські змушені були застосувати спецзасіб та помістили його у карету швидкої медичної допомоги, притримуючи всю дорогу, оскільки продовжував чинити опір.А біля приміщення психіатричної лікарні пручався та навіть розбив головою двері.Спільними зусиллями його шпиталізували й дали відповідні ліки.Коли хлопець заспокоїться, з ним спілкуватиметься слідчий та встановлюватиме мотиви його поведінки.