Пручався і головою розбив двері: подробиці спроби самогубства в Луцьку
15 червень, 23:40
У Луцьку патрульні поліцейські врятували хлопця, який хотів вистрибнути з вікна і поводився агресивно.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.
До патрульних увечері сьогодні, 15 червня, надійшло повідомлення, що особа хоче вчинити самогубство». Повідомлення надійшло з вулиці Даньшина, з гуртожитка.
Тут заявники вказали на 6 поверх, де 22-річний хлопець хотів зістрибнути з будівлі.
За попередньою інформацією, двоє осіб проходили повз кімнату та помітили у вікні молодика, який говорив, що зістрибне.
Його затягнули всередину та тримали, притиснувши до підлоги, оскільки хотів вирватись.
Патрульні поліцейські змушені були застосувати спецзасіб та помістили його у карету швидкої медичної допомоги, притримуючи всю дорогу, оскільки продовжував чинити опір.
А біля приміщення психіатричної лікарні пручався та навіть розбив головою двері.
Спільними зусиллями його шпиталізували й дали відповідні ліки.
Коли хлопець заспокоїться, з ним спілкуватиметься слідчий та встановлюватиме мотиви його поведінки.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.
До патрульних увечері сьогодні, 15 червня, надійшло повідомлення, що особа хоче вчинити самогубство». Повідомлення надійшло з вулиці Даньшина, з гуртожитка.
Тут заявники вказали на 6 поверх, де 22-річний хлопець хотів зістрибнути з будівлі.
За попередньою інформацією, двоє осіб проходили повз кімнату та помітили у вікні молодика, який говорив, що зістрибне.
Його затягнули всередину та тримали, притиснувши до підлоги, оскільки хотів вирватись.
Патрульні поліцейські змушені були застосувати спецзасіб та помістили його у карету швидкої медичної допомоги, притримуючи всю дорогу, оскільки продовжував чинити опір.
А біля приміщення психіатричної лікарні пручався та навіть розбив головою двері.
Спільними зусиллями його шпиталізували й дали відповідні ліки.
Коли хлопець заспокоїться, з ним спілкуватиметься слідчий та встановлюватиме мотиви його поведінки.
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