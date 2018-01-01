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У Луцьку – юнацький чемпіонат України з легкої атлетики

У Луцьку – юнацький чемпіонат України з легкої атлетики
У Луцьку на стадіоні «Авангард» уже дві доби триває юнацький чемпіонат України з легкої атлетики.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

У змаганнях беруть участь 685 спортсменів з усієї країни, а також із Туреччини і Молдови.

Антоніна Черняк із села Боратин Луцького району чотири роки займається легкою атлетикою і робить усе, аби стати кандидатом у майстри спорту.

Чемпіонат завершиться сьогодні, 16 червня. За його результатами кращі спортсмени потраплять до збірної України, яка й поїде на юнацький чемпіонат Європи.



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Теги: чемпіонат, Волинь
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