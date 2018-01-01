У Луцьку – юнацький чемпіонат України з легкої атлетики
Сьогодні, 06:03
У Луцьку на стадіоні «Авангард» уже дві доби триває юнацький чемпіонат України з легкої атлетики.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У змаганнях беруть участь 685 спортсменів з усієї країни, а також із Туреччини і Молдови.
Антоніна Черняк із села Боратин Луцького району чотири роки займається легкою атлетикою і робить усе, аби стати кандидатом у майстри спорту.
Чемпіонат завершиться сьогодні, 16 червня. За його результатами кращі спортсмени потраплять до збірної України, яка й поїде на юнацький чемпіонат Європи.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У змаганнях беруть участь 685 спортсменів з усієї країни, а також із Туреччини і Молдови.
Антоніна Черняк із села Боратин Луцького району чотири роки займається легкою атлетикою і робить усе, аби стати кандидатом у майстри спорту.
Чемпіонат завершиться сьогодні, 16 червня. За його результатами кращі спортсмени потраплять до збірної України, яка й поїде на юнацький чемпіонат Європи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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