Лучани власними зусиллями облаштовують центральний пляж





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Центр громадського здоров’я опублікував інтерактивну карту не рекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон України. До неї потрапив і луцький, що в парку імені Лесі Українки. Експерти кажуть, що тут якість води не відповідає стандарту – перевищено вміст кишкових паличок. Влада розводить руками.



Повідомлення про якість води рідко лякають постійних відвідувачів. Кажуть, їм головне – благоустрій. Луцький пляж далекий від ідеального. Гальку, пісок, кажуть старожили, тут не підсипали останніх років з десять. Роздягальні не миють і не дезинфікують. Торік влада встановила спортивні тренажери, а завдяки конкурсу громадських ініціатив з’явився сучасний лежак. Владці переконують, що спочатку треба навести благоустрій в парку, а вже потім «дійдуть руки» до пляжу. Спершу – дорозчищають русло Стиру, аби плавати було безпечно.



А поки влада шукає гроші в бюджеті лучани, які не можуть жити без купання, власними силами роблять благоустрій.



Тепер до сходинок облаштовують доріжку. Але зробити треба ще чимало. Згідно із вимогами законодавства, зона купання повинна бути огороджена буйками. Також на цій ділянці річки має бути заборонено судноплавство човнів з мотором.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани, які не можуть жити без купання, власними силами роблять благоустрій центрального пляжу на березі річки Стир.Про це повідомляє 12 канал Центр громадського здоров’яне рекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон України. До неї потрапив і луцький, що в парку імені Лесі Українки. Експерти кажуть, що тут якість води не відповідає стандарту – перевищено вміст кишкових паличок. Влада розводить руками.Повідомлення про якість води рідко лякають постійних відвідувачів. Кажуть, їм головне – благоустрій. Луцький пляж далекий від ідеального. Гальку, пісок, кажуть старожили, тут не підсипали останніх років з десять. Роздягальні не миють і не дезинфікують. Торік влада встановила спортивні тренажери, а завдяки конкурсу громадських ініціатив з’явився сучасний лежак. Владці переконують, що спочатку треба навести благоустрій в парку, а вже потім «дійдуть руки» до пляжу. Спершу – дорозчищають русло Стиру, аби плавати було безпечно.А поки влада шукає гроші в бюджеті лучани, які не можуть жити без купання, власними силами роблять благоустрій.Тепер до сходинок облаштовують доріжку. Але зробити треба ще чимало. Згідно із вимогами законодавства, зона купання повинна бути огороджена буйками. Також на цій ділянці річки має бути заборонено судноплавство човнів з мотором.

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