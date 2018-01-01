Через п’яну їзду на мопеді у волинянина забрали права

Мешканця Любешова, який п’яним сів за кермо мопеда, позбавили водійських прав та оштрафували на 10 тисяч гривень.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Любешівського відділення поліції у Facebook.У квітні працівники поліції виявили жителя Любешова, який керував мопедом у стані сп'яніння. Поліцейські притягнули порушника до адміністративної відповідальності та скерували матеріали до суду.Згідно з постановою Любешівського районного суду, водія визнано винним у вчиненні правопорушення. Чоловіка оштрафували на 10,2 тисячі гривень та позбавили права керування транспортними засобами строком на 1 рік.