Через п’яну їзду на мопеді у волинянина забрали права
Сьогодні, 02:50
Мешканця Любешова, який п’яним сів за кермо мопеда, позбавили водійських прав та оштрафували на 10 тисяч гривень.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Любешівського відділення поліції у Facebook.
У квітні працівники поліції виявили жителя Любешова, який керував мопедом у стані сп'яніння. Поліцейські притягнули порушника до адміністративної відповідальності та скерували матеріали до суду.
Згідно з постановою Любешівського районного суду, водія визнано винним у вчиненні правопорушення. Чоловіка оштрафували на 10,2 тисячі гривень та позбавили права керування транспортними засобами строком на 1 рік.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Любешівського відділення поліції у Facebook.
У квітні працівники поліції виявили жителя Любешова, який керував мопедом у стані сп'яніння. Поліцейські притягнули порушника до адміністративної відповідальності та скерували матеріали до суду.
Згідно з постановою Любешівського районного суду, водія визнано винним у вчиненні правопорушення. Чоловіка оштрафували на 10,2 тисячі гривень та позбавили права керування транспортними засобами строком на 1 рік.
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