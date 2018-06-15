Натовп ромів жорстоко побив підлітків у Києві





Про це повідомляють



Озвірілий натовп ромів ледь не до смерті відлупцювали 16- річного хлопця, який разом із компанією святкував день народження друга.



З пляшками, палицями та кулаками майже сорок кочівників накинулися на компанію підлітків просто біля київського залізничного вокзалу.



Одному потерпілому у лікарні наклали 7 швів на голову, у нього були також побиті руки і ноги.



Хто знає , як могло б закінчитися це страхіття, якби ромів не почали розганяти випадкові перехожі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля залізничного вокзалу у Києві близько 40 ромів напали на підлітків.Про це повідомляють Факти ICTV Озвірілий натовп ромів ледь не до смерті відлупцювали 16- річного хлопця, який разом із компанією святкував день народження друга.З пляшками, палицями та кулаками майже сорок кочівників накинулися на компанію підлітків просто біля київського залізничного вокзалу.Одному потерпілому у лікарні наклали 7 швів на голову, у нього були також побиті руки і ноги.Хто знає , як могло б закінчитися це страхіття, якби ромів не почали розганяти випадкові перехожі.

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