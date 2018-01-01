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Курс валют у Луцьку на 16 червня

Курс валют у Луцьку на 16 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,038, а продаж - 26,323.

Євро при купівлі становить - 30,176, при продажу - 31,821.

Курс російського рубля: купівля - 0,374, продаж - 0,433.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,673, продаж - 7,350.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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