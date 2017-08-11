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Муніципали продовжують «війну» з автохамами в Луцьку. ФОТО

Муніципали продовжують «війну» з автохамами в Луцьку. ФОТО
У Луцьку муніципали продовжуть "боротьбу" з порушниками паркування.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Так, за останні два тижні на власників автотранспортних засобів склали 35 адміністративних протоколів за порушення паркування.

Люди залишають машини деінде: на тротуарах, дитячих майданчиках, пішохідних доріжках, на зелених зонах в парках та скверах. Найбільше порушників муніципали виявляють, як і раніше, в парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

З усіма водіями-порушниками інспектори департаменту проводять профілактичні бесіди та складають адміністративні протоколи, щоб водії робили правильні висновки та не повторювали їх в майбутньому.

Муніципали продовжують «війну» з автохамами в Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжують «війну» з автохамами в Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжують «війну» з автохамами в Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжують «війну» з автохамами в Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжують «війну» з автохамами в Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжують «війну» з автохамами в Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжують «війну» з автохамами в Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжують «війну» з автохамами в Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжують «війну» з автохамами в Луцьку. ФОТО

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Теги: муніципали, парковка
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