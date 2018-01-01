Насмітив – прибери: лучан змусили прибрати «напльоване» лушпиння

У Луцьку муніципали зобов’язали людей прибрати лушпиння від соняшникового насіння, яке вони «наплювали» на землю.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.Так, у дворі по вулиці Гулака-Артемовського, інспектор департаменту муніципальної варти міста помітив, що в одному з них на лаві сидять чоловік з жінкою та посеред білого дня п’ють пиво.Підійшовши до них, інспектор зробив зауваження та зобов’язав їх прибрати лушпиння від соняшникового насіння, яким вони засмітили землю поблизу лавки.І профілактичні дії дали результат. Чоловік позмітав відходи від насіння в поліетиленовий пакет та викинув його в смітник.