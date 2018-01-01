Насмітив – прибери: лучан змусили прибрати «напльоване» лушпиння
Сьогодні, 10:01
У Луцьку муніципали зобов’язали людей прибрати лушпиння від соняшникового насіння, яке вони «наплювали» на землю.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Так, у дворі по вулиці Гулака-Артемовського, інспектор департаменту муніципальної варти міста помітив, що в одному з них на лаві сидять чоловік з жінкою та посеред білого дня п’ють пиво.
Підійшовши до них, інспектор зробив зауваження та зобов’язав їх прибрати лушпиння від соняшникового насіння, яким вони засмітили землю поблизу лавки.
І профілактичні дії дали результат. Чоловік позмітав відходи від насіння в поліетиленовий пакет та викинув його в смітник.
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Так, у дворі по вулиці Гулака-Артемовського, інспектор департаменту муніципальної варти міста помітив, що в одному з них на лаві сидять чоловік з жінкою та посеред білого дня п’ють пиво.
Підійшовши до них, інспектор зробив зауваження та зобов’язав їх прибрати лушпиння від соняшникового насіння, яким вони засмітили землю поблизу лавки.
І профілактичні дії дали результат. Чоловік позмітав відходи від насіння в поліетиленовий пакет та викинув його в смітник.
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Муніципалам
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