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Кір на Волині: за тиждень захворіло 55 людей

Кір на Волині: за тиждень захворіло 55 людей
На Волині з 9 по 15 червня на кір захворіло 55 мешканців.

Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

За словами медиків, це на 40% менше ніж попереднього тижня, коли було зафіксовано звернення 90 осіб з цією хворобою.

Однак, не зважаючи на деяку стабілізацію епідемічного процесу, в окремих районах області спостерігається тенденція до зростання рівня захворюваності.

Так, найбільше хворих у Ратнівському районі (захворіло 18 осіб), Ковель (13 осіб), м. Нововолинськ (7 осіб), Луцький район (6 осіб). Поодинокі випадки реєструються і в інших районах та містах області. Як і раніше, не зафіксована захворюваність лише в Любешівському районі.

60% від усіх захворілих за останній тиждень складають діти віком до 17 років (33 особи), в тому числі 5 дітей до 1 року. Найбільш ураженою виявились вікова група 0 – 4 роки, це 48% від усіх дітей, котрі звернулись за медичною допомогою. Із числа дорослих (22 особи), захворіло два медичних працівника.

За цей же період зареєстровано 3 нових спалахи кору в побуті: у Ковелі, у селі Боратин Луцького району та в селі Річиця Ратнівського району, в котрих захворіло 11 осіб, 9 із них діти.


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Теги: кір, Волинь
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