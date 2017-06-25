вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Копачі бурштину напали на поліцейських на Рівненщині: 8 постраждалих. ВІДЕО

Копачі бурштину напали на поліцейських на Рівненщині: 8 постраждалих. ВІДЕО
У Рівненській області відбулася бійка між поліцією і протестуючими копачами бурштину. У результаті сутички постраждали вісім поліцейських.

Так, 15 червня, об 11:45 поблизу села Федорівка Сарненського району близько 150 місцевих жителів, невдоволених діями правоохоронців у протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю, перекрили автодорогу «Київ-Ковель-Ягодин», - інформу ГУНП у Рівненській області.

Протестувальники поводили себе агресивно. Поліцейські, які забезпечували охорону публічної безпеки, намагалися вгамувати розлючений натовп, однак ті почали шарпати правоохоронців і кидати у них каміння.

Один із чоловіків вибив у поліцейського відеокамеру, після чого виник конфлікт. У ході сутички тілесні ушкодження отримали працівники поліції. Станом на 14 годину до медичних закладів за допомогою звернулися восьмеро поліцейських.

Через годину учасники протесту розійшлися. Рух транспортних засобів було відновлено.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють осіб, які причетні до вчинених кримінальних правопорушень та завданих тілесних ушкоджень поліцейським зокрема.


Копачі бурштину напали на поліцейських на Рівненщині: 8 постраждалих. ВІДЕО
Копачі бурштину напали на поліцейських на Рівненщині: 8 постраждалих. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бурштин, протест, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Луцька переїдуть військові льотчики Севастопольської бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
Копачі бурштину напали на поліцейських на Рівненщині: 8 постраждалих. ВІДЕО
Сьогодні, 10:44
Кір на Волині: за тиждень захворіло 55 людей
Сьогодні, 10:06
Насмітив – прибери: лучан змусили прибрати «напльоване» лушпиння
Сьогодні, 10:01
В Одесі чоловік убив безхатька, котрий просив дітей не кидати у нього каміння. ВІДЕО
Сьогодні, 09:33
Схожі новини
На Рівненщині на поліцейських напали близько 200 бурштинокопачів На Рівненщині на поліцейських напали близько 200 бурштинокопачів
15 лютий, 13:07
На Рівненщині затримали волинянина з бурштином На Рівненщині затримали волинянина з бурштином
25 червень, 2017, 16:06
Стрілянина, світлошумові гранати: «війна» поліції і старателів на Рівненщині Стрілянина, світлошумові гранати: «війна» поліції і старателів на Рівненщині
24 березень, 2017, 16:02
У «бурштиновому» районі Рівненщини повстали проти поліції У «бурштиновому» районі Рівненщини повстали проти поліції
17 березень, 2017, 06:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Політичний стартап: РПЛ на Волині
15 червень, 11:11
 2
До Луцька переїдуть військові льотчики Севастопольської бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
 0
Копачі бурштину напали на поліцейських на Рівненщині: 8 постраждалих. ВІДЕО
Сьогодні, 10:44
 0
Кір на Волині: за тиждень захворіло 55 людей
Сьогодні, 10:06
 0
Насмітив – прибери: лучан змусили прибрати «напльоване» лушпиння
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8