Копачі бурштину напали на поліцейських на Рівненщині: 8 постраждалих. ВІДЕО

У Рівненській області відбулася бійка між поліцією і протестуючими копачами бурштину. У результаті сутички постраждали вісім поліцейських.Так, 15 червня, об 11:45 поблизу села Федорівка Сарненського району близько 150 місцевих жителів, невдоволених діями правоохоронців у протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю, перекрили автодорогу «Київ-Ковель-Ягодин», - інформу ГУНП у Рівненській області.Протестувальники поводили себе агресивно. Поліцейські, які забезпечували охорону публічної безпеки, намагалися вгамувати розлючений натовп, однак ті почали шарпати правоохоронців і кидати у них каміння.Один із чоловіків вибив у поліцейського відеокамеру, після чого виник конфлікт. У ході сутички тілесні ушкодження отримали працівники поліції. Станом на 14 годину до медичних закладів за допомогою звернулися восьмеро поліцейських.Через годину учасники протесту розійшлися. Рух транспортних засобів було відновлено.Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють осіб, які причетні до вчинених кримінальних правопорушень та завданих тілесних ушкоджень поліцейським зокрема.