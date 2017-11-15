До Луцька переїдуть військові льотчики Севастопольської бригади. ВІДЕО





До вересня військовослужбовці повинні влаштуватись на новому місці та приступити до роботи, - йдеться у сюжеті



До слова, після окупації Криму бригаду передислокували у Миколаїв, а наразі ж її переводять до Луцька.



«Це робиться спеціально літом для того, щоб військовослужбовці бригади змогли прибути у місце служби, знайти помешкання і потім до 1 вересня - привезти свої сім'ї, щоб діти змогли піти до школи», - розповів офіцер прес-центру командування Повітряних сил Дмитро Струтинський.



В Міністерстві оборони кажуть, військовим компенсують витрати на оренду житла. 2550 гривень на місяць платитимуть одиноким та одруженим офіцерам, 3825 гривень – якщо в сім’ї є діти. Однак рідні льотчиків сумніваються, що зможуть так швидко знайти житло у Луцьку.



Тим часом, ріелтори заспокоюють – квартири знайдуть усім. Менеджери з нерухомості радять не платити посередникам до поселення у нове житло, аби не натрапити на шахраїв.



«Вивчивши ситуацію по інтернету і в телефонному режимі, ми побачили, що житловий фонд не готовий розмістити військовослужбовців. Нас близько 300-400 сімей, в місті не здають стільки квартир одночасно», - каже дружина офіцера Алла Козлова.



Тим часом у міській раді запевняють, що проблем не буде й з влаштуванням дітей у школи та садочки. У центрі ж зайнятості переконують – без роботи дружини офіцерів у Луцьку не залишаться. Найбільше в області вакансій на виробничих спеціальностях, однак є місця і для офісних працівників.



Тим часом в Міністерсті оборони запевняють – з часом у Луцьку збудують житло для льотчиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьк найближчим часом передислокується Севастопольська бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.До вересня військовослужбовці повинні влаштуватись на новому місці та приступити до роботи, - йдеться у сюжеті 12 каналу До слова, після окупації Криму бригаду передислокували у Миколаїв, а наразі ж її переводять до Луцька.«Це робиться спеціально літом для того, щоб військовослужбовці бригади змогли прибути у місце служби, знайти помешкання і потім до 1 вересня - привезти свої сім'ї, щоб діти змогли піти до школи», - розповів офіцер прес-центру командування Повітряних силВ Міністерстві оборони кажуть, військовим компенсують витрати на оренду житла. 2550 гривень на місяць платитимуть одиноким та одруженим офіцерам, 3825 гривень – якщо в сім’ї є діти. Однак рідні льотчиків сумніваються, що зможуть так швидко знайти житло у Луцьку.Тим часом, ріелтори заспокоюють – квартири знайдуть усім. Менеджери з нерухомості радять не платити посередникам до поселення у нове житло, аби не натрапити на шахраїв.«Вивчивши ситуацію по інтернету і в телефонному режимі, ми побачили, що житловий фонд не готовий розмістити військовослужбовців. Нас близько 300-400 сімей, в місті не здають стільки квартир одночасно», - каже дружина офіцера Алла Козлова.Тим часом у міській раді запевняють, що проблем не буде й з влаштуванням дітей у школи та садочки. У центрі ж зайнятості переконують – без роботи дружини офіцерів у Луцьку не залишаться. Найбільше в області вакансій на виробничих спеціальностях, однак є місця і для офісних працівників.Тим часом в Міністерсті оборони запевняють – з часом у Луцьку збудують житло для льотчиків.

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