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Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії

Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії
У Луцьку патрульні виявили 2 людей з наркотиками та 3-ох нетверезих водіїв.

Так, у ніч на 16 червня, на вулиці Проектувальній, поліцейські помітили підозрілу особу, - інформує Патрульна поліція Волині.

У 30-річної жінки при перевірці виявили використаний шприц, підозрілі каплі й таблетки, згорток з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну, насіння канабісe. Жінку затримали та викликали слідчо-оперативну групу.

А в закладі лотереї по проспекту Волі виявили підозрілого 28-річного молодика. При перевірці знайшли канабіс. Затриманого передали слідчому.

Також патрульні виявили 3 нетверезих водіїв, причому в одному випадку повідомлення надійшло від небайдужих громадян. Заявники повідомляли, що компанія молодих осіб шумить та розпиває алкоголь в автомобілі. Автівку зупинили, сп’яніння водія підтвердилось, тож оформили відповідні матеріали.
Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії
Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії
Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії

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Теги: Луцьк, патрульні, водії, наркотики
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