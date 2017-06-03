Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії
Сьогодні, 12:23
У Луцьку патрульні виявили 2 людей з наркотиками та 3-ох нетверезих водіїв.
Так, у ніч на 16 червня, на вулиці Проектувальній, поліцейські помітили підозрілу особу, - інформує Патрульна поліція Волині.
У 30-річної жінки при перевірці виявили використаний шприц, підозрілі каплі й таблетки, згорток з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну, насіння канабісe. Жінку затримали та викликали слідчо-оперативну групу.
А в закладі лотереї по проспекту Волі виявили підозрілого 28-річного молодика. При перевірці знайшли канабіс. Затриманого передали слідчому.
Також патрульні виявили 3 нетверезих водіїв, причому в одному випадку повідомлення надійшло від небайдужих громадян. Заявники повідомляли, що компанія молодих осіб шумить та розпиває алкоголь в автомобілі. Автівку зупинили, сп’яніння водія підтвердилось, тож оформили відповідні матеріали.
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Так, у ніч на 16 червня, на вулиці Проектувальній, поліцейські помітили підозрілу особу, - інформує Патрульна поліція Волині.
У 30-річної жінки при перевірці виявили використаний шприц, підозрілі каплі й таблетки, згорток з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну, насіння канабісe. Жінку затримали та викликали слідчо-оперативну групу.
А в закладі лотереї по проспекту Волі виявили підозрілого 28-річного молодика. При перевірці знайшли канабіс. Затриманого передали слідчому.
Також патрульні виявили 3 нетверезих водіїв, причому в одному випадку повідомлення надійшло від небайдужих громадян. Заявники повідомляли, що компанія молодих осіб шумить та розпиває алкоголь в автомобілі. Автівку зупинили, сп’яніння водія підтвердилось, тож оформили відповідні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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