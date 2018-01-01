Фермер, через якого загинули бджоли у Турійському районі, відшкодував збитки
Сьогодні, 13:12
Власник господарства, через якого масово загинули бджоли у Турійському районі, відшкодував збитки 12 з 17 пасічників.
Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби.
Так, 23 травня Головне Управління Держпродспоживслужби у Волинській області зафіксувало факт масового підмору бджіл в селах Новий Двір, Літин, Осьмиговичі, Купичів, Озеряни, Сушибаба Турійського району Волинської області.
Для встановлення причин загибелі бджіл спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області комісійно обстежили пасіки, посіви ріпаку та відібрали зразки підмору, розплоду бджіл, стільникового меду, рослин ріпаку і бакову суміш пестициду.
За результатами досліджень, проведених ДУ «Волинська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби», в зразках підмору бджіл інфекційних та паразитарних хвороб не виявлено. За результатами проведеної фітосанітарної експертизи ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія», ентомологічних та мікологічних шкідливих організмів в посівах ріпаку не виявлено.
За результатами випробувань Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів, в зразках рослин, бджіл, бакової суміші виявлено залишкові кількості пестицидів, а саме діючу речовину інсектицидної дії лямбда-цигалотрин (49,85 г/л).
Підсумовуючи наведене, причиною загибелі бджіл стало порушення норм чинного законодавства при обробці посівів ріпаку препаратами інсектицидної дії з діючою речовиною лямбда-цигалотрин.
Станом на 15 червня господарство- власник посівів добровільно відшкодувало фінансові втрати 12 з 17 пасічників.
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Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби.
Так, 23 травня Головне Управління Держпродспоживслужби у Волинській області зафіксувало факт масового підмору бджіл в селах Новий Двір, Літин, Осьмиговичі, Купичів, Озеряни, Сушибаба Турійського району Волинської області.
Для встановлення причин загибелі бджіл спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області комісійно обстежили пасіки, посіви ріпаку та відібрали зразки підмору, розплоду бджіл, стільникового меду, рослин ріпаку і бакову суміш пестициду.
За результатами досліджень, проведених ДУ «Волинська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби», в зразках підмору бджіл інфекційних та паразитарних хвороб не виявлено. За результатами проведеної фітосанітарної експертизи ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія», ентомологічних та мікологічних шкідливих організмів в посівах ріпаку не виявлено.
За результатами випробувань Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів, в зразках рослин, бджіл, бакової суміші виявлено залишкові кількості пестицидів, а саме діючу речовину інсектицидної дії лямбда-цигалотрин (49,85 г/л).
Підсумовуючи наведене, причиною загибелі бджіл стало порушення норм чинного законодавства при обробці посівів ріпаку препаратами інсектицидної дії з діючою речовиною лямбда-цигалотрин.
Станом на 15 червня господарство- власник посівів добровільно відшкодувало фінансові втрати 12 з 17 пасічників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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