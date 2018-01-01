Без батька залишилось 2 дітей: просять допомогти родині загиблого бійця
Сьогодні, 14:03
Волонтери просять допомогти родині загиблого Героя Олега Пушкарука з Нововолинська, військового з 14-ої ОМБ.
Про це написала волонтерка Тетяна Должко у соцмережі facebook.
"Без батька залишилось двоє дітей. Просимо про матеріальну допомогу та підтримку його сімї, якій нині нелегко без татка та чоловіка", - йдеться у дописі.
Кошти можна переказати на картку: Приватбанк 4149 6293 9506 6434 Тамила Пушкарук (дружина)
Довідка:
Олег Вікторович Пушкарук народився 1 лютого 1969 року, мешкав у Нововолинську. Став до лав ЗСУ 2015 року, у 2016-му підписав контракт. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді.
Загинув близько 4-ї години ранку 9 травня внаслідок обстрілу поблизу міста Золоте Попаснянського району на Луганщині.
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Про це написала волонтерка Тетяна Должко у соцмережі facebook.
"Без батька залишилось двоє дітей. Просимо про матеріальну допомогу та підтримку його сімї, якій нині нелегко без татка та чоловіка", - йдеться у дописі.
Кошти можна переказати на картку: Приватбанк 4149 6293 9506 6434 Тамила Пушкарук (дружина)
Довідка:
Олег Вікторович Пушкарук народився 1 лютого 1969 року, мешкав у Нововолинську. Став до лав ЗСУ 2015 року, у 2016-му підписав контракт. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді.
Загинув близько 4-ї години ранку 9 травня внаслідок обстрілу поблизу міста Золоте Попаснянського району на Луганщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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