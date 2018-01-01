Без батька залишилось 2 дітей: просять допомогти родині загиблого бійця

Олега Пушкарука з Нововолинська, військового з 14-ої ОМБ.



Про це написала волонтерка Тетяна Должко у соцмережі



"Без батька залишилось двоє дітей. Просимо про матеріальну допомогу та підтримку його сімї, якій нині нелегко без татка та чоловіка", - йдеться у дописі.



Кошти можна переказати на картку: Приватбанк 4149 6293 9506 6434 Тамила Пушкарук (дружина)



Довідка:

Олег Вікторович Пушкарук народився 1 лютого 1969 року, мешкав у Нововолинську. Став до лав ЗСУ 2015 року, у 2016-му підписав контракт. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді.



Загинув близько 4-ї години ранку 9 травня внаслідок обстрілу поблизу міста Золоте Попаснянського району на Луганщині.



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