У Черкасах вибухнув Mercedes, постраждав водій
Сьогодні, 14:18
У Черкасах вибухнув автомобіль Mercedes, водій автомобіля постраждав.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
"Сьогодні близько 7 години ранку до поліції надійшло повідомлення, що в одному з районів міста Черкаси вибухнув автомобіль марки Mercedes. Наразі на місці працюють слідчі, оперативники та вибухотехніки. Причина вибуху встановлюється. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.
"Внаслідок вибуху постраждав водій автомобіля. Чоловіка доставлено до лікарні", - додали у поліції.
При цьому місцеві ЗМІ зазначають, що водій помер.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
"Сьогодні близько 7 години ранку до поліції надійшло повідомлення, що в одному з районів міста Черкаси вибухнув автомобіль марки Mercedes. Наразі на місці працюють слідчі, оперативники та вибухотехніки. Причина вибуху встановлюється. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.
"Внаслідок вибуху постраждав водій автомобіля. Чоловіка доставлено до лікарні", - додали у поліції.
При цьому місцеві ЗМІ зазначають, що водій помер.
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