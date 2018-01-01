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У Черкасах вибухнув Mercedes, постраждав водій

У Черкасах вибухнув Mercedes, постраждав водій
У Черкасах вибухнув автомобіль Mercedes, водій автомобіля постраждав.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.

"Сьогодні близько 7 години ранку до поліції надійшло повідомлення, що в одному з районів міста Черкаси вибухнув автомобіль марки Mercedes. Наразі на місці працюють слідчі, оперативники та вибухотехніки. Причина вибуху встановлюється. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

"Внаслідок вибуху постраждав водій автомобіля. Чоловіка доставлено до лікарні", - додали у поліції.

При цьому місцеві ЗМІ зазначають, що водій помер.

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Теги: Черкаси, вибух
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