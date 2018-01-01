У Черкасах вибухнув Mercedes, постраждав водій





Про це повідомляє



"Сьогодні близько 7 години ранку до поліції надійшло повідомлення, що в одному з районів міста Черкаси вибухнув автомобіль марки Mercedes. Наразі на місці працюють слідчі, оперативники та вибухотехніки. Причина вибуху встановлюється. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.



"Внаслідок вибуху постраждав водій автомобіля. Чоловіка доставлено до лікарні", - додали у поліції.



При цьому місцеві ЗМІ зазначають, що водій помер.

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