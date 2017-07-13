З луцького двору муніципали вивезли цілу вантажівку сміття. ФОТО

У Луцьку на проспекті Перемоги, 25 муніципали демонтували дерев’яні сараї.Про інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.Зазначається, що дерев’яні конструкції багато років розташовувались в дворі без дозвільних та правовстановлюючих документів. Люди використовували їх не за призначенням, а самостійно, у вказаний рішенням виконкому Луцької міської ради термін, демонтовувати відмовлялись.Муніципали навантажили цілу вантажівку дров та різноманітного лахміття, що зберігалося в сараях. Весь цей непотріб вони вивезли на полігон твердих побутових відходів у село Брище.