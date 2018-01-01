У Луцьку п'яна компанія поскандалила з поліцейськими. ВІДЕО





Інцидент трапився ввечері у п’ятницю, 15 червня, - пише інтернет-видання



Як розповів водій вантажівки Ігор, його зупинили на вулиці Рівненській. З його слів, патрульні сказали, що той проїхав під знак «Рух вантажних автомобілів заборонено».



«Фото, відеофіксації не було, бо зупинили мене вже в районі кладовища. Заборона є тільки на в’їзді в Луцьк, а на Рівненську можна виїхати з будь-якого перехрестя, не порушуючи ніяких знаків. Інспектори рухались мені назустріч, не за мною, тому й не бачили, звідки я приїхав», - розповідає водій Ігор.



Тоді чоловіка попросили вийти з машини, щоб скласти постанову. Він розповів, що погодився не одразу.



"Кажуть: виходь з машини, будемо складати протокол. А я: не хочу виходити, чому я маю це робити? Кажуть: ще два попередження і буде застосована сила. Щоб машину не ламали, я вийшов", - пригадує водій.



Побачивши це, до машини підійшла компанія і почала знімати усе на відео.



«Поліцейські почали їх штовхати, грубо себе поводити і хамити. Людям за те, що вони знімали на телефон, покрутили руки і привезли в міськвідділ», - запевняє водій.



Натомість в поліції своя версія подій.



«Зупинили водія фури на вулиці Рівненській за порушення знаку. Спілкувались з водієм, виносили постанову. Підійшло чотири особи, почали знімати на відеокамеру, шарпати за руки. Зробили їм попередження. Усі були в стані алкогольного сп’яніння. Один з громадян почав шарпати за руки, на зауваження не реагував. Тоді ми почали його затримувати. А дружина його почала шарпати за форму, спецзасоби, виривати камери, скидати кашкети», - розповідає тимчасово виконувач обов’язків командира роти №3 Патрульної поліції Волинської області Сергій Молочко.



Потому на місце події викликали ще два екіпажі патрульних. Чотирьох людей затримали і доставили у міськвідділ поліції. Їх можуть притягнути до відповідальності за статтею 185 КУпАП (непокора працівникові поліції), 173 (хуліганство) та 178 (перебування в стані алкогольного сп’яніння в громадському місці). Водієві ж загрожують 255 гривень штрафу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку нетвереза компанія взялась захищати водія, якого зупинили за порушення правил, і влізла у шарпанину з патрульними поліцейськими.Інцидент трапився ввечері у п’ятницю, 15 червня, - пише інтернет-видання Волинь24 Як розповів водій вантажівки Ігор, його зупинили на вулиці Рівненській. З його слів, патрульні сказали, що той проїхав під знак «Рух вантажних автомобілів заборонено».«Фото, відеофіксації не було, бо зупинили мене вже в районі кладовища. Заборона є тільки на в’їзді в Луцьк, а на Рівненську можна виїхати з будь-якого перехрестя, не порушуючи ніяких знаків. Інспектори рухались мені назустріч, не за мною, тому й не бачили, звідки я приїхав», - розповідає водій Ігор.Тоді чоловіка попросили вийти з машини, щоб скласти постанову. Він розповів, що погодився не одразу."Кажуть: виходь з машини, будемо складати протокол. А я: не хочу виходити, чому я маю це робити? Кажуть: ще два попередження і буде застосована сила. Щоб машину не ламали, я вийшов", - пригадує водій.Побачивши це, до машини підійшла компанія і почала знімати усе на відео.«Поліцейські почали їх штовхати, грубо себе поводити і хамити. Людям за те, що вони знімали на телефон, покрутили руки і привезли в міськвідділ», - запевняє водій.Натомість в поліції своя версія подій.«Зупинили водія фури на вулиці Рівненській за порушення знаку. Спілкувались з водієм, виносили постанову. Підійшло чотири особи, почали знімати на відеокамеру, шарпати за руки. Зробили їм попередження. Усі були в стані алкогольного сп’яніння. Один з громадян почав шарпати за руки, на зауваження не реагував. Тоді ми почали його затримувати. А дружина його почала шарпати за форму, спецзасоби, виривати камери, скидати кашкети», - розповідає тимчасово виконувач обов’язків командира роти №3 Патрульної поліції Волинської областіПотому на місце події викликали ще два екіпажі патрульних. Чотирьох людей затримали і доставили у міськвідділ поліції. Їх можуть притягнути до відповідальності за статтею 185 КУпАП (непокора працівникові поліції), 173 (хуліганство) та 178 (перебування в стані алкогольного сп’яніння в громадському місці). Водієві ж загрожують 255 гривень штрафу.

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