Як Маріуполь святкує день визволення міста від бойовиків. ФОТО





Сьогодні ж, 16 червня військовослужбовці пройшли пішою колоною по головній вулиці, бійців нагороджували медалями та зброєю, а ввечері жителів міста чекає концерт, - пише



13 червня 2014 року після більше місяця збройних протистоянь з проросійськими бойовиками Маріуполь був звільнений.



Діти з жовто-блакитними прапорцями і дорослі, загорнуті у великі державні стяги. Цього року святкувати вирішили у суботу, 16 червня. Через проспект Миру до площі Свободи пройшла піша колона військовослужбовців полку "Азов", нацгвардійців, прикордонників Донецького прикордонного загону, Маріупольського загону морської охорони та поліцейських ГУНП у Донецькій області. За ними проїхала колона військової техніки. Після цього захисникам Маріуполя вручали нагородну зброю та медалі. Кожному військовослужбовцю, який виходив забрати свою відзнаку, маріупольці кричали "Дякуємо!".



Спецоперацію зі звільнення міста проводили підрозділи з полку спеціального призначення "Азов", полку поліції "Дніпро-1", Національної гвардії України та спецназу МВС. Для блокування району проведення спецоперації було залучено близько 500 військовослужбовців ЗСУ та НГУ. За словами учасників тих подій, активна фаза тривала 6 годин та завершилася повним звільненням міста. До десяти бойовиків було ліквідовано, близько 20 захоплено в полон, декільком десяткам вдалося втекти з міста. Ніхто з цивільних мешканців Маріуполя не загинув.



Не тільки на мітингу, а й по всьому місту забезпечують правопорядок близько 700 співробітників поліції. Про це розповів начальник центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області полковник поліції Микола Побойний.



"Це тільки в одну зміну, тому що буде ще й друга зміна. Наші співробітники з 6-ї ранку на ногах, перша зміна буде до 16:00, друга з 16-ї і до закінчення всіх заходів", - сказав поліцейський.



Він додав, що на парад прийшло близько 5 тисяч жителів Маріуполя та гостей міста.



"Ніяких провокацій на цей час не було. Все пройшло без порушення громадського порядку. Але ще увесь день попереду, тому співробітники поліції будуть знаходитися тут постійно. Ми у формі, як бачите, у нас новий відділ - поліція діалогу, яка спілкується безпосередньо з нашими громадянами, щоб не допустити жодних конфліктних ситуацій", - запевнив пан полковник.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маріуполі відзначають день визволення міста від проросійських незаконних формувань. Саме 13 червня чотири роки тому добровольці, спецпідрозділи МВС, прикордонники та ЗСУ змогли вибити бойовиків з міста після місяця протистоянь.Сьогодні ж, 16 червня військовослужбовці пройшли пішою колоною по головній вулиці, бійців нагороджували медалями та зброєю, а ввечері жителів міста чекає концерт, - пише 112.ua 13 червня 2014 року після більше місяця збройних протистоянь з проросійськими бойовиками Маріуполь був звільнений.Діти з жовто-блакитними прапорцями і дорослі, загорнуті у великі державні стяги. Цього року святкувати вирішили у суботу, 16 червня. Через проспект Миру до площі Свободи пройшла піша колона військовослужбовців полку "Азов", нацгвардійців, прикордонників Донецького прикордонного загону, Маріупольського загону морської охорони та поліцейських ГУНП у Донецькій області. За ними проїхала колона військової техніки. Після цього захисникам Маріуполя вручали нагородну зброю та медалі. Кожному військовослужбовцю, який виходив забрати свою відзнаку, маріупольці кричали "Дякуємо!".Спецоперацію зі звільнення міста проводили підрозділи з полку спеціального призначення "Азов", полку поліції "Дніпро-1", Національної гвардії України та спецназу МВС. Для блокування району проведення спецоперації було залучено близько 500 військовослужбовців ЗСУ та НГУ. За словами учасників тих подій, активна фаза тривала 6 годин та завершилася повним звільненням міста. До десяти бойовиків було ліквідовано, близько 20 захоплено в полон, декільком десяткам вдалося втекти з міста. Ніхто з цивільних мешканців Маріуполя не загинув.Не тільки на мітингу, а й по всьому місту забезпечують правопорядок близько 700 співробітників поліції. Про це розповів начальник центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області полковник поліції"Це тільки в одну зміну, тому що буде ще й друга зміна. Наші співробітники з 6-ї ранку на ногах, перша зміна буде до 16:00, друга з 16-ї і до закінчення всіх заходів", - сказав поліцейський.Він додав, що на парад прийшло близько 5 тисяч жителів Маріуполя та гостей міста."Ніяких провокацій на цей час не було. Все пройшло без порушення громадського порядку. Але ще увесь день попереду, тому співробітники поліції будуть знаходитися тут постійно. Ми у формі, як бачите, у нас новий відділ - поліція діалогу, яка спілкується безпосередньо з нашими громадянами, щоб не допустити жодних конфліктних ситуацій", - запевнив пан полковник.

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