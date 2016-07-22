Волиняни переймали естонський досвід електронного урядування*
Сьогодні, 19:16
У Києві відбулася міжнародна конференція «Цифрова Україна. Досвід Естонії», під час якої розробники естонського проекту «Е-Естонія» поділилися з українцями успішним досвідом в побудові доступного для всіх громадян електронного урядування.
Захід 15 червня разом з партнерами організував громадсько-політичний Рух «Справедливість». Серед його учасників – і делегація з Волині на чолі з лідером обласного осередку партії «Справедливість» Назаром Романюком.
Під час конференції естонські фахівці розповіли, що ідея переведення уряду в онлайн-режим з'явилася в їхній країні ще у 1997 році. Тепер же, для прикладу, зареєструвати власну компанію можна за 18 хвилин. Податок на виведення коштів - 20%, поки гроші працюють всередині організації - податки не стягують.
«Зараз в Естонії 35000 електронних громадян, вони заснували 100000 фірм. Найбільше Діджитал бізнесменів з України», - розповів один із розробників «Цифрової Естонії»2, міністр державного управління (2016 – 2017 рр.) Міхаіл Корб.
Натомість лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко під час заходу заявив, що Україна може стати «цифровою» за кілька днів і для цього необхідна тільки політична воля. На його переконання, держава має підтримати українських IT фахівців, а завтра саме вони стануть двигуном її розвитку.
Лідер обласного осередку партії «Справедливість» Назар Романюк вважає, що електронне урядування – надважлива складова процесу викорінення корупції в Україні. Адже таким чином мінімізується людський фактор. До того ж, це нарешті унеможливить бюрократичну тяганини, яка поки супроводжує чимало процесів, з якими доводиться стикатися українцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід 15 червня разом з партнерами організував громадсько-політичний Рух «Справедливість». Серед його учасників – і делегація з Волині на чолі з лідером обласного осередку партії «Справедливість» Назаром Романюком.
Під час конференції естонські фахівці розповіли, що ідея переведення уряду в онлайн-режим з'явилася в їхній країні ще у 1997 році. Тепер же, для прикладу, зареєструвати власну компанію можна за 18 хвилин. Податок на виведення коштів - 20%, поки гроші працюють всередині організації - податки не стягують.
«Зараз в Естонії 35000 електронних громадян, вони заснували 100000 фірм. Найбільше Діджитал бізнесменів з України», - розповів один із розробників «Цифрової Естонії»2, міністр державного управління (2016 – 2017 рр.) Міхаіл Корб.
Натомість лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко під час заходу заявив, що Україна може стати «цифровою» за кілька днів і для цього необхідна тільки політична воля. На його переконання, держава має підтримати українських IT фахівців, а завтра саме вони стануть двигуном її розвитку.
Лідер обласного осередку партії «Справедливість» Назар Романюк вважає, що електронне урядування – надважлива складова процесу викорінення корупції в Україні. Адже таким чином мінімізується людський фактор. До того ж, це нарешті унеможливить бюрократичну тяганини, яка поки супроводжує чимало процесів, з якими доводиться стикатися українцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни переймали естонський досвід електронного урядування*
Сьогодні, 19:16
Погода у Луцьку на понеділок, 18 червня
Сьогодні, 19:00
Похоронили атовця, який помер посеред вулиці в Луцьку
Сьогодні, 17:24