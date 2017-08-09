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У Луцьку проспектом Волі гуляла качина сім'я. ФОТО

У Луцьку проспектом Волі гуляла качина сім'я. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі перехожі спостерігали досить цікаву картину: качка з каченятами гордо мандрували вулицею.

Про це написав Віктор Алексєєв на сторінці у facebook.

Автор допису припускає, що вочевидь, вони живуть на Сапалаївці в районі Сіті-Парку, бо йшли від станції переливання крові через двір саме в тому напрямку.

"Причому складалось таке враження, що то не перша їх подібна прогулянка - йшли дуже чітко, ніби тією дорогою гуляють постійно. А, можливо, вони у магазин ходили?", - йдеться у дописі.
У Луцьку проспектом Волі гуляла качина сім'я. ФОТО
У Луцьку проспектом Волі гуляла качина сім'я. ФОТО
У Луцьку проспектом Волі гуляла качина сім'я. ФОТО
У Луцьку проспектом Волі гуляла качина сім'я. ФОТО

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Теги: качка, мандрування, Волі, Луцьк
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