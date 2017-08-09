У Луцьку проспектом Волі гуляла качина сім'я. ФОТО





Про це написав Віктор Алексєєв на сторінці у



Автор допису припускає, що вочевидь, вони живуть на Сапалаївці в районі Сіті-Парку, бо йшли від станції переливання крові через двір саме в тому напрямку.



"Причому складалось таке враження, що то не перша їх подібна прогулянка - йшли дуже чітко, ніби тією дорогою гуляють постійно. А, можливо, вони у магазин ходили?", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі перехожі спостерігали досить цікаву картину: качка з каченятами гордо мандрували вулицею.Про це написавна сторінці у facebook Автор допису припускає, що вочевидь, вони живуть на Сапалаївці в районі Сіті-Парку, бо йшли від станції переливання крові через двір саме в тому напрямку."Причому складалось таке враження, що то не перша їх подібна прогулянка - йшли дуже чітко, ніби тією дорогою гуляють постійно. А, можливо, вони у магазин ходили?", - йдеться у дописі.

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