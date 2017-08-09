У Луцьку проспектом Волі гуляла качина сім'я. ФОТО
Сьогодні, 17:35
У Луцьку на проспекті Волі перехожі спостерігали досить цікаву картину: качка з каченятами гордо мандрували вулицею.
Про це написав Віктор Алексєєв на сторінці у facebook.
Автор допису припускає, що вочевидь, вони живуть на Сапалаївці в районі Сіті-Парку, бо йшли від станції переливання крові через двір саме в тому напрямку.
"Причому складалось таке враження, що то не перша їх подібна прогулянка - йшли дуже чітко, ніби тією дорогою гуляють постійно. А, можливо, вони у магазин ходили?", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написав Віктор Алексєєв на сторінці у facebook.
Автор допису припускає, що вочевидь, вони живуть на Сапалаївці в районі Сіті-Парку, бо йшли від станції переливання крові через двір саме в тому напрямку.
"Причому складалось таке враження, що то не перша їх подібна прогулянка - йшли дуже чітко, ніби тією дорогою гуляють постійно. А, можливо, вони у магазин ходили?", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Прикольно! Головне щоб ніяка сволота їх не побила...
Останні новини
На Волині у виховательки біля дитсадка вкрали велосипед
Сьогодні, 18:08
У Луцьку проспектом Волі гуляла качина сім'я. ФОТО
Сьогодні, 17:35
У Верховній Раді зареєстрували два законопроекти щодо «євроблях»
Сьогодні, 17:20
З луцького двору муніципали вивезли цілу вантажівку сміття. ФОТО
Сьогодні, 16:35