Луцькі студенти створили унікальний макет Театрального майдану. ФОТО
Сьогодні, 21:20
Студенти Луцького національного технічного університету створили унікальний макет Театрального майдану.
Про це повідомляє інформаційний відділ навчального закладу.
15 червня у стінах Луцького національного технічного університету відбувся захист комплексної випускної кваліфікаційної роботи студентів групи БДН-42 Михайла Князєва, Анни Бліндер та Карини Мучак на тему: «Макет Театрального майдану у місті Луцьку». Проект виконаний під керівництвом доцента кафедри будівництва та цивільної інженерії Петра Біскупа.
Головою екзаменаційної комісії був завідувач сектору містобудування та архітектури Луцької РДА, головний архітектор Луцького району, член спілки архітекторів України Віктор Велк. Окрім того, на заході була присутня адміністрація ЗВО – ректор Петро Савчук, проректор з науково-педагогічної роботи Валентин Талах і декан факультету будівництва та дизайну Олександр Бондарський.
Як розповіли студенти, згідно з пропозицією міської ради було виконане це завдання. «Призначення макету на сьогодні потрібно для реклами, залучення фахівців та заохочення інвесторів. Більше того, головною перевагою його є те, що він надає можливість вести проектування в звичних для зовнішньої уяви об’ємних формах, а не в умовах плоских зображень», - додають здобувачі освіти.
Зокрема, макет виконано у масштабуванні 1:250, загальна його вартість склала близько 25 тисяч гривень. На ньому зображений центр міста Луцька: показані будинки, розташований комплекс кафедрального собору Святої Трійці, будинок культури, драмтеатр, центральний універмаг, готельний комплекс, дорога, дорожня розмітка, тротуарна частина, існуючий стан забудівель, озеленення, пам’ятки архітектури, освітлення, вивіски з магазинів тощо.
«Робота заслуговує уваги. Встановлено існуючий стан театральної площі, звертається увага на недоліки благоустрою. В загальному дуже цікавий проект. Якщо влада побачить цей макет, вона зможе реально оцінити стан речей, порівняти та прийняти певне рішення», - поділився враженнями головний архітектор Луцького району Віктор Велк.
Відтак, екзаменаційна комісія оцінила роботу на відмінно. «Унікальна комплексна бакалаврська робота. Пишаюся нашими студентами та колегами!», - резюмував ректор Луцького НТУ Петро Савчук.
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Про це повідомляє інформаційний відділ навчального закладу.
15 червня у стінах Луцького національного технічного університету відбувся захист комплексної випускної кваліфікаційної роботи студентів групи БДН-42 Михайла Князєва, Анни Бліндер та Карини Мучак на тему: «Макет Театрального майдану у місті Луцьку». Проект виконаний під керівництвом доцента кафедри будівництва та цивільної інженерії Петра Біскупа.
Головою екзаменаційної комісії був завідувач сектору містобудування та архітектури Луцької РДА, головний архітектор Луцького району, член спілки архітекторів України Віктор Велк. Окрім того, на заході була присутня адміністрація ЗВО – ректор Петро Савчук, проректор з науково-педагогічної роботи Валентин Талах і декан факультету будівництва та дизайну Олександр Бондарський.
Як розповіли студенти, згідно з пропозицією міської ради було виконане це завдання. «Призначення макету на сьогодні потрібно для реклами, залучення фахівців та заохочення інвесторів. Більше того, головною перевагою його є те, що він надає можливість вести проектування в звичних для зовнішньої уяви об’ємних формах, а не в умовах плоских зображень», - додають здобувачі освіти.
Зокрема, макет виконано у масштабуванні 1:250, загальна його вартість склала близько 25 тисяч гривень. На ньому зображений центр міста Луцька: показані будинки, розташований комплекс кафедрального собору Святої Трійці, будинок культури, драмтеатр, центральний універмаг, готельний комплекс, дорога, дорожня розмітка, тротуарна частина, існуючий стан забудівель, озеленення, пам’ятки архітектури, освітлення, вивіски з магазинів тощо.
«Робота заслуговує уваги. Встановлено існуючий стан театральної площі, звертається увага на недоліки благоустрою. В загальному дуже цікавий проект. Якщо влада побачить цей макет, вона зможе реально оцінити стан речей, порівняти та прийняти певне рішення», - поділився враженнями головний архітектор Луцького району Віктор Велк.
Відтак, екзаменаційна комісія оцінила роботу на відмінно. «Унікальна комплексна бакалаврська робота. Пишаюся нашими студентами та колегами!», - резюмував ректор Луцького НТУ Петро Савчук.
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Коментарі 1
Хрестик чомусь зламаний на одному з куполів.
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