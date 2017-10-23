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На Волині горіло торфове поле

На Волині горіло торфове поле
Поблизу села Стобихівка Камінь-Каширського району горіло торфове поле.

Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники у Facebook.

Відомо, що 15 червня працівники 8 Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували загоряння торфу поблизу села Стобихівка.

Тож надзвичайники закликають громадян бути обачними і дотримуватися правил пожежної безпеки, адже пожежі в екосистемах завдають шкоди довкіллю та здоров’ю людей.

Також згідно статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення особи, які випалюють стерню, луги, пасовища та іншу природну рослинність тягнуть за собою адміністративну відповідальність.

"Якщо Ви помітили горіння – спробуйте самотужки його ліквідувати. У випадку пожежі негайно повідомте Службу Порятунку «101», - йдеться у дописі.


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Теги: торф, пожежа, рятувальники, Волинь
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