На Волині горіло торфове поле

Поблизу села Стобихівка Камінь-Каширського району горіло торфове поле.Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники у Facebook.Відомо, що 15 червня працівники 8 Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували загоряння торфу поблизу села Стобихівка.Тож надзвичайники закликають громадян бути обачними і дотримуватися правил пожежної безпеки, адже пожежі в екосистемах завдають шкоди довкіллю та здоров’ю людей.Також згідно статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення особи, які випалюють стерню, луги, пасовища та іншу природну рослинність тягнуть за собою адміністративну відповідальність."Якщо Ви помітили горіння – спробуйте самотужки його ліквідувати. У випадку пожежі негайно повідомте Службу Порятунку «101», - йдеться у дописі.