На Волині горіло торфове поле
Сьогодні, 02:49
Поблизу села Стобихівка Камінь-Каширського району горіло торфове поле.
Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники у Facebook.
Відомо, що 15 червня працівники 8 Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували загоряння торфу поблизу села Стобихівка.
Тож надзвичайники закликають громадян бути обачними і дотримуватися правил пожежної безпеки, адже пожежі в екосистемах завдають шкоди довкіллю та здоров’ю людей.
Також згідно статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення особи, які випалюють стерню, луги, пасовища та іншу природну рослинність тягнуть за собою адміністративну відповідальність.
"Якщо Ви помітили горіння – спробуйте самотужки його ліквідувати. У випадку пожежі негайно повідомте Службу Порятунку «101», - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники у Facebook.
Відомо, що 15 червня працівники 8 Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували загоряння торфу поблизу села Стобихівка.
Тож надзвичайники закликають громадян бути обачними і дотримуватися правил пожежної безпеки, адже пожежі в екосистемах завдають шкоди довкіллю та здоров’ю людей.
Також згідно статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення особи, які випалюють стерню, луги, пасовища та іншу природну рослинність тягнуть за собою адміністративну відповідальність.
"Якщо Ви помітили горіння – спробуйте самотужки його ліквідувати. У випадку пожежі негайно повідомте Службу Порятунку «101», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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