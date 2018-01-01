Очільник асоціації міні-футболу Волині вболіває за агресора на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 06:50
Президент Асоціації міні-футболу Волині, учасник АТО Сергій Голоскоков вболіває за збірну Росії на Чемпіонаті світу з футболу, який наразі триває у цій країні.
Обурення таким діям Сергія Голоскокова висловили волинські атовці на сторінці громадської спілки «Спілка воїнів АТО Волині» у Facebook.
«В той час, коли на Горохівщині ховають героя Вільчинського Миколу Григоровича, загиблого від кулі снайпера, на Волині помирають 2 демобілізовані захисники, на сході знову 2 - 200, 6 - 300, вболівати за країну агресора, радіти його успіхам, публічно фотографуватися з триколором та виставляти фото в мережу — надзвичайно обурливий факт. Якщо Сергій заплутався, тоді в нього надзвичайно мало часу, щоб визначитися або Україна, в якій він живе, працює, захищає, або Росія – вокзал, валіза. Щодо даного факту просимо зацікавитися працівників СБУ його діяльністю та бачення себе в Україні», - йдеться у дописі.
Нагадаємо, волинянин Микола Вільчинський загинув 12 червня у зоні проведення операції об’єднаних сил. Без тата залишилася новонароджена донечка.
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Обурення таким діям Сергія Голоскокова висловили волинські атовці на сторінці громадської спілки «Спілка воїнів АТО Волині» у Facebook.
«В той час, коли на Горохівщині ховають героя Вільчинського Миколу Григоровича, загиблого від кулі снайпера, на Волині помирають 2 демобілізовані захисники, на сході знову 2 - 200, 6 - 300, вболівати за країну агресора, радіти його успіхам, публічно фотографуватися з триколором та виставляти фото в мережу — надзвичайно обурливий факт. Якщо Сергій заплутався, тоді в нього надзвичайно мало часу, щоб визначитися або Україна, в якій він живе, працює, захищає, або Росія – вокзал, валіза. Щодо даного факту просимо зацікавитися працівників СБУ його діяльністю та бачення себе в Україні», - йдеться у дописі.
Нагадаємо, волинянин Микола Вільчинський загинув 12 червня у зоні проведення операції об’єднаних сил. Без тата залишилася новонароджена донечка.
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