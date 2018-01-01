Очільник асоціації міні-футболу Волині вболіває за агресора на Чемпіонаті світу

Президент Асоціації міні-футболу Волині, учасник АТОвболіває за збірну Росії на Чемпіонаті світу з футболу, який наразі триває у цій країні.Обурення таким діям Сергія Голоскокова висловили волинські атовці на сторінці громадської спілки «Спілка воїнів АТО Волині» у Facebook.«В той час, коли на Горохівщині ховають героя, загиблого від кулі снайпера, на Волині помирають 2 демобілізовані захисники, на сході знову 2 - 200, 6 - 300, вболівати за країну агресора, радіти його успіхам, публічно фотографуватися з триколором та виставляти фото в мережу — надзвичайно обурливий факт. Якщо Сергій заплутався, тоді в нього надзвичайно мало часу, щоб визначитися або Україна, в якій він живе, працює, захищає, або Росія – вокзал, валіза. Щодо даного факту просимо зацікавитися працівників СБУ його діяльністю та бачення себе в Україні», - йдеться у дописі.Нагадаємо, волинянин Микола Вільчинськийу зоні проведення операції об’єднаних сил. Без тата залишилася новонароджена донечка.