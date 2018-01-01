У Луцьку в аварію потрапив скандальний Олександр Волянюк. ФОТО

Олександр Волянюк, який засвітився на російському шабаші у Брянську.



Аварія трапилась у ніч на 17 червня, на вулиці Ковельській, - повідомляє власкор інтернет-видання



Автомобіль Volkswagen не надав перевагу у русі для BMW. Відтак, машини врізались одна в одну. Автівки значно потрощило.



За кермом Volkswagen перебував п'яний 30-річний водій із міста Цумань. Тест на вміст алкоолю у крові показав 1,52 проміле (при нормі 0,2).



За кермом БМВ знаходився Олександр Волянюк.



Нагадаємо, 25 квітня група волинян: Ольга Саган (голова ГО «Центр міжкультурних комунікацій», член «Всеукраїнської ради організацій російських співвітчизників»), Олександр Волянюк (екс-прес-секретар ГФ «Варта порядку», голова громадської ради при Волинській ОДА, активіст ПП «УКРОП») Олександр Булавін (голова Волинської обласної організації ветеранів України), Ілля Сметанін (керівник Волинського клубу авіалюбителів «ОВАЛ»), Валерій Корпач (член виконкому Луцької міської ради, член ПП «УКРОП»)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулися Volkswagen та BMW. За кермом "бехи" перебував, який засвітився на російському шабаші у Брянську.Аварія трапилась у ніч на 17 червня, на вулиці Ковельській, - повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24" Автомобіль Volkswagen не надав перевагу у русі для BMW. Відтак, машини врізались одна в одну. Автівки значно потрощило.За кермом Volkswagen перебував п'яний 30-річний водій із міста Цумань. Тест на вміст алкоолю у крові показав 1,52 проміле (при нормі 0,2).За кермом БМВ знаходився Олександр Волянюк.Нагадаємо, 25 квітня(голова ГО «Центр міжкультурних комунікацій», член «Всеукраїнської ради організацій російських співвітчизників»),(екс-прес-секретар ГФ «Варта порядку», голова громадської ради при Волинській ОДА, активіст ПП «УКРОП»)(голова Волинської обласної організації ветеранів України),(керівник Волинського клубу авіалюбителів «ОВАЛ»),(член виконкому Луцької міської ради, член ПП «УКРОП») взяли участь у кремлівському провокативному заході «Велика перемога, здобута єдністю: подвиг партизанів і підпільників у Великій Вітчизняній війні» у Брянську (РФ).

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