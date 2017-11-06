Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО

Віктор Чухрай опублікував світлини з фестивалю повітряних куль «Aerosfera».



Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



"Вчора над містом літали не тільки повітряні кулі - там літало все, що може літати ))). Справжнє повітряне шоу у повітряному океані над древнім Лучеськом!" - йдеться у дописі Віктора Чухрая.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографопублікував світлини з фестивалю повітряних куль «Aerosfera».Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook."Вчора над містом літали не тільки повітряні кулі - там літало все, що може літати ))). Справжнє повітряне шоу у повітряному океані над древнім Лучеськом!" - йдеться у дописі Віктора Чухрая.

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