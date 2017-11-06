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Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО

Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини з фестивалю повітряних куль «Aerosfera».

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора над містом літали не тільки повітряні кулі - там літало все, що може літати ))). Справжнє повітряне шоу у повітряному океані над древнім Лучеськом!" - йдеться у дописі Віктора Чухрая.
Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО
Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО
Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО
Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО
Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО
Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО
Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО
Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО
Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО
Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО
Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО
Літало все, що могло: над Луцьком – парад повітряних «монстрів». ФОТО


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Теги: літаки, пвітряні кулі, дозвілля, Луцьк
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