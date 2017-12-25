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У Москві таксі влетіло в натовп перехожих, серед постраждалих - українець. ВІДЕО

У Москві таксі влетіло в натовп перехожих, серед постраждалих - українець. ВІДЕО
У центральному районі Москви легковик врізався у натовп людей.

Про це повідомляє meduza.

Водій машини, яка виявилася таксі, різко звернув з проїжджої частини по вулиці Іллінка на тротуар, у результаті чого врізався в перехожих.

Травмувалися вісім людей, у тому числі й один громадянин України.

У той же час видання ТАСС стверджує, що в лікарню доставили українця, двох громадян Мексики, а також двох росіянок.

Згодом опублікували відео інциденту. На ньому можна простежити за тим, як після наїзду водій вибігає з автомобіля і ховається з місця ДТП. За ним погнався натовп перехожих. Водієм таксі виявився громадянин Киргизстану Анарбек Чингіз. Правоохоронці затримали порушника.

Департамент охорони здоров'я Москви уточнює, що наразі стан сімох людей - задовільний, ще одного - середньої тяжкості.

Співробітники поліції почали кримінальну справу за фактом порушення правил дорожнього руху за статтею 364 Кримінального Кодексу РФ.



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Теги: аварія, таксі, Москва
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