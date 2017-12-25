У Москві таксі влетіло в натовп перехожих, серед постраждалих - українець. ВІДЕО





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Водій машини, яка виявилася таксі, різко звернув з проїжджої частини по вулиці Іллінка на тротуар, у результаті чого врізався в перехожих.



Травмувалися вісім людей, у тому числі й один громадянин України.



У той же час видання



Згодом опублікували відео інциденту. На ньому можна простежити за тим, як після наїзду водій вибігає з автомобіля і ховається з місця ДТП. За ним погнався натовп перехожих. Водієм таксі виявився громадянин Киргизстану Анарбек Чингіз. Правоохоронці затримали порушника.



Департамент охорони здоров'я Москви уточнює, що наразі стан сімох людей - задовільний, ще одного - середньої тяжкості.



Співробітники поліції почали кримінальну справу за фактом порушення правил дорожнього руху за статтею 364 Кримінального Кодексу РФ.







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