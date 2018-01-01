«Ми просто робимо свою роботу», - медики, які рятують життя бійцям волинської бригади

Лікарів 14-ї бригади привітали з Днем медика, який відзначають 17 червня.Про це йдеться на сторінці військового з'єднання у Facebook."Цих дівчат годилося би називати берегинями, бо який рік поспіль у фронтовій круговерті, у найкривавіші її миті тримають у своїх руках нитки життя своїх побратимів, наших бійців. Але старший бойовий медикта начальник відділення медичного постачання нашої бригадиу тому, що роблять, не вбачають нічого складного: «Ми просто робимо свою роботу…», - йдеться у дописі.За словами Ірини Макарової, найстрашніше, що може бути – чути в слухавці слова про те, що загинув хтось зі своїх."І уже нічого не можна змінити. А все решта ми зможемо", - каже Ірина Макарова."Найважче – бути далеко від дітей, а у всьому іншому… З такими хлопцями, як наші – не страшно нічого", - додає Олена Плужник.Медики волинської бригади наглошують, що найкращий подарунок для них з нагоди професійного свята – знати, що врятував бодай одне життя чи зумів зберегти комусь здоров’я."Дорогі наші медики 14 окремої механізованої бригади, щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем медика! Низький уклін вам за ваші невтомні руки, щирі серця, відчайдушні й героїчні душі! Поряд із вами ми почуваємося впевнено! Міцного вам здоров’я вам, добра, миру, сімейної злагоди та доброту! Разом до Перемоги! Слава Україні!" - додають у бригаді.