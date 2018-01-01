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Уродженцю Волині вручили меч британської королеви. ВІДЕО

Уродженцю Волині вручили меч британської королеви. ВІДЕО
Особливу відзнаку – меч Королеви Британії - отримав уродженець села Щитинь, Герой України генерал-майор Андрій Ковальчук.

Про це повідомляє Район.Любешів із посиланням на канал UA.

Вручили нагороду уродженцю Волині під час випуску курсантів Національного університету оборони імені Івана Черняховського в Києві. Королівський меч вручають кращим випускникам цього навчального закладу з 1996 року.

«Я навчався на заочній формі і, напевно, десь 50 відсотків часу був у зоні АТО. Дай Бог, щоб ці знання не застосовувалися на практиці, щоб війна закінчилась і залишалося тільки вчити та готувати особовий склад» – прокоментував подію Андрій Ковальчук.

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Теги: військові
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