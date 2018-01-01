Уродженцю Волині вручили меч британської королеви. ВІДЕО

Андрій Ковальчук.



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Вручили нагороду уродженцю Волині під час випуску курсантів Національного університету оборони імені Івана Черняховського в Києві. Королівський меч вручають кращим випускникам цього навчального закладу з 1996 року.



«Я навчався на заочній формі і, напевно, десь 50 відсотків часу був у зоні АТО. Дай Бог, щоб ці знання не застосовувалися на практиці, щоб війна закінчилась і залишалося тільки вчити та готувати особовий склад» – прокоментував подію Андрій Ковальчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Особливу відзнаку – меч Королеви Британії - отримав уродженець села Щитинь, Герой України генерал-майорПро це повідомляє Район.Любешів із посиланням на канал UA.Вручили нагороду уродженцю Волині під час випуску курсантів Національного університету оборони імені Івана Черняховського в Києві. Королівський меч вручають кращим випускникам цього навчального закладу з 1996 року.«Я навчався на заочній формі і, напевно, десь 50 відсотків часу був у зоні АТО. Дай Бог, щоб ці знання не застосовувалися на практиці, щоб війна закінчилась і залишалося тільки вчити та готувати особовий склад» – прокоментував подію Андрій Ковальчук.

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