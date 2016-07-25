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Погода у Луцьку на понеділок, 18 червня

Погода у Луцьку на понеділок, 18 червня
Протягом усього дня у Луцьку буде хмарна погода.

Очікується дощ із грозою, який ближче до вечора повинен закінчитися.

Температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 19 тепла, вдень - від 21 до 25 теплих градусів.

Вітер північно-східний 2,9-3,3 метри за секунду.

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Теги: погода, прогноз погоди
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