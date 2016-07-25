Погода у Луцьку на понеділок, 18 червня
Сьогодні, 19:00
Протягом усього дня у Луцьку буде хмарна погода.
Очікується дощ із грозою, який ближче до вечора повинен закінчитися.
Температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 19 тепла, вдень - від 21 до 25 теплих градусів.
Вітер північно-східний 2,9-3,3 метри за секунду.
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Очікується дощ із грозою, який ближче до вечора повинен закінчитися.
Температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 19 тепла, вдень - від 21 до 25 теплих градусів.
Вітер північно-східний 2,9-3,3 метри за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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